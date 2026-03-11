En un nuevo inicio del ciclo lectivo en la ciudad del aprendizaje (UNESCO)

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

10 de marzo: Inicio de Ciclo Lectivo Centro de Formación Profesional 401, Centro de Formación Laboral 402 y EPS de José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje. Acerboni 1045

Se entronizó la bandera paceña creada por iniciativa del concejal MC Gastón Ortega en 2008 y diseñó Gabriel Brandán de la Escuela Especial 501, también del cuadro de Manuel Belgrano donado por el Instituto Belgraniano de Gral Sarmiento. Se recordó también que un día como hoy, pero de 1912, fallecía el Dr. Jose C Paz de quién nuestro distrito toma el nombre.

Agradecemos a TELERED y el periodista e historiador José Cuello Presidente del Instituto Sanmartiniano de Pilar y la Policía Municipal.

En los Centros de Formación Profesional 401, Centro de Formación Laboral 402 y EPS de José C. Paz, sitos en Maestro Julio Acerboni 1045 lucen: la bandera argentina, creada por Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano e izada por vez primera el 27 de febrero de 1812 en las barrancas del Paraná, símbolo que representa la identidad y el arraigo del país. Con sus colores celeste y blanco, y el sol de mayo en el centro, evoca la lucha por la independencia y la unidad nacional; la bandera de la provincia de Buenos Aires creada en 1997 y cuyo diseño se debe a estudiantes de la localidad de Capitán Sarmiento y la bandera de José C. Paz, iniciativa del concejal MC Gastón Ortega en 2008 y cuyo diseño corresponde al estudiante Gabriel Brandan. Esta incluye el escudo del partido homónimo.

El escudo de José C. Paz, creado por Juan Pennaca, luce también en dos espacios de Julio Acerboni 1045 generando arraigo, identidad y pertenencia además de la bandera del Centro de Formación Laboral 402 diseñada por estudiantes del mismo Centro en 2025 y presentada oficialmente el 16 de diciembre de 2025.

Todo esto es apoyado por el senador electo e intendente en uso de licencia de Jsé C. Paz (quien también es vicepresidente de la Red de Ciudades de aprendizaje -UNESCO-) Mario Alberto Ishii.