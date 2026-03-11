Cómo serán los operativos para recibir al Lollapalooza

Uno de los espectáculos musicales más importantes del mundo vuelve a San Isidro este fin de semana. El Municipio desplegará un importante operativo en la zona para ordenar el tránsito, cuidar la seguridad y asegurar el normal desarrollo del evento.

Lollapalooza, uno de los festivales de música más importantes del mundo, vuelve a la Argentina y se presentará en el Hipódromo de San Isidro del 13 al 15 de marzo. El viernes, será desde las 13 hasta las 00:30 am, mientras que sábado y domingo, será de 11:30 a 1:00 am. Ante este acontecimiento, el municipio desplegará un amplio operativo para mantener el orden y permitir el normal desarrollo del evento.

Habrá policías adicionales, móviles y personal de la Patrulla Municipal en los alrededores del evento. Las acciones se coordinarán desde el Centro de Operaciones Municipal que monitorea las cámaras, los lectores de patentes y se encarga de las comunicaciones para identificar personas y vehículos.

Para ordenar la circulación de los vehículos particulares, se realizará un operativo con agentes, grúas y móviles dando fluidez al tránsito en las intersecciones principales, asegurando que los cruces peatonales sean seguros e informando a los usuarios las opciones para su regreso. También habrá control para el estacionamiento indebido y la detención en doble fila, de manera de evitar demoras en los principales accesos.

El evento contará con tres accesos peatonales: por la esquina Av. Santa Fe 35; por Av. Márquez 700 (esquina Tellier); y por Av. Márquez 900 (esquina Aphalo). El acceso vehicular a los estacionamientos es por Av. Márquez y Fleming, y por Av. de la Unidad Nacional y Carlos Pellegrini. En caso de congestión vehicular, se abrirá una tercera alternativa por Av. Santa Fe y Unidad Nacional.

Para quienes no atiendan al evento, se recomienda evitar circular por la zona durante el festival, especialmente entre las 18:00 y las 3:30 am ya que habrá cortes de calle:

– Desde las 15h, se cerrarán las calles del Barrio Ernesto de Las Carreras.

– A partir de las 22h se cortará Av. Fleming entre Unidad Nacional y Márquez, cuyo espacio estará destinado a la espera de micros.

– A las 16:00h, Unidad Nacional cierra la mano hacia Panamericana.

– Se cerrará el túnel de Roque Sáenz Peña para generar paso peatonal seguro hacia la estación (mano hacia Centenario).

– Se cerrará el paso a nivel de Alem para resguardo peatonal desde las 23h.

El municipio recomienda tener en cuenta los siguientes desvíos, por Fleming: Sentido Norte – Sur (Av. Rolón- Av. Márquez – Diego Carman – Av. de la Unidad Nacional – Fleming). Sentido sur-Norte (Av Fleming – Av, de la Unidad Nacional -Av Santa Fe- Centenario- 3 de Febrero – Av. Rolón). Por la zona de la Estación de San Isidro: Sentido hacia Centenario (Rivadavia – Roque Sáenz Peña-Acassuso-Martin y Omar –Cosme Beccar-Alte. Brown-Marin- Belgrano-Centenario. Sentido hacia Av. del Libertador, la circulación será normal. Zona Dardo Rocha – Unidad Nacional: Desde Santa Fe (mano a Paraná) Santa Fe-Dardo Rocha-Pringles-Catamarca, y desde Santa Fe (mano a San Isidro) Santa Fe – Rotonda Perú – Dardo Rocha-Pringles – Catamarca.

Para favorecer la circulación, se implementará onda verde en: Av. Santa Fe (hacia Capital) y en Av. Centenario (hacia Tigre). Asimismo, San Isidro trabaja con Waze, para subir información en tiempo real los días del festival para que los vecinos puedan ver el estado del tránsito y evitar demoras.

Con respecto al estacionamiento, se abrirán las playas ubicadas en el Hospital Central local y el edificio municipal durante las 24 horas. El sistema de estacionamiento medido (SIE) se implementará hasta el viernes 13 a las 20:00. El sábado y domingo será gratis. También se establecerá estacionamiento a 45° sobre Av Márquez.

Durante los días del festival, la guardería municipal de bicicletas funcionará durante los tres días del evento en el horario del festival (12:00 a 00:30h) y permanecerá abierta hasta finalizada la desconcentración en Cosme Beccar 160, Estación de San Isidro.

En cuanto al transporte público, se reforzará la operatividad de los trenes, en la estación del ramal Mitre, especialmente durante la franja de desconcentración (23:00 a 3:30h). Además, se estableció contacto con todas las líneas de colectivos que circulan por la zona para coordinar desvíos y refuerzos durante la desconcentración. Las paradas de taxis, serán las habituales.

Para mantener la limpieza, el municipio desplegará cuadrillas de Espacio Público que trabajarán en el área, y colocarán contenedores de residuos adicionales en esas cuadras.

Teléfonos útiles: por cualquier inconveniente o emergencia hay que comunicarse al 4512-3333; por obstrucción de garaje, llamar al 4512-3163 o al 147. Si tu vehículo mal estacionado fue acarreado, acercate a Av. Centenario 77, hasta las 3:00 de la mañana.

(*) Más información en https://www.sanisidro.gob.ar/Lollapalooza