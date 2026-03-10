Turismo Tigre acompañó la Feria de Vinos de Argentina en el Casino Trilenium

A través de un stand propio, el Municipio participó del evento que reunió a más de 30 bodegas nacionales y convocó a una gran cantidad de público interesado en la vitivinicultura, la gastronomía y las escapadas de cercanía. Los visitantes recibieron información sobre los paseos por el Delta, la red de museos, la oferta culinaria, entre otros atractivos del distrito.

El Municipio de Tigre, a través de la Subsecretaría de Turismo, acompañó la Feria de Vinos de Argentina realizada en el Casino Trilenium, una propuesta que reunió a destacadas bodegas de todo el país y ofreció al público la posibilidad de degustar una amplia variedad de etiquetas.

La iniciativa fue organizada por el equipo de “Entre Brindis”, bajo la curaduría del periodista y sommelier Mariano Fresco. Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer más de 100 etiquetas de diversos puntos del mapa vitivinícola argentino, complementadas con opciones gastronómicas, destilerías artesanales, música en vivo y estaciones sensoriales.

En este contexto, la Subsecretaría de Turismo dispuso un espacio de promoción donde se brindó asesoramiento sobre el abanico de posibilidades que ofrece el distrito. Los visitantes recibieron información detallada sobre los paseos por el Delta, la red de museos, la oferta culinaria y las diversas actividades culturales vinculadas al entorno natural.

Asimismo, el equipo del área distribuyó material informativo y difundió los principales atractivos de la ciudad, invitando a los presentes a descubrir las experiencias que Tigre propone durante todo el año.

Esta participación se enmarca en la estrategia impulsada por el Gobierno local para fortalecer la visibilidad del destino en encuentros culturales y de entretenimiento, consolidando al Municipio como una opción de vanguardia para quienes buscan disfrutar de salidas gastronómicas y recreación al aire libre.