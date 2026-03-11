“Mujeres Creativas” en el Concejo Deliberante de Vicente López

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, se realizó en el Honorable Concejo Deliberante, la inauguración de la muestra de arte “Mujeres Creativas”. Se trata de una exposición colectiva formada por obras de los miembros de ArtVilo y la escultora Verónica Nobile, que podrá ser visitada hasta el próximo viernes 27 de marzo.

“Queremos recordar a todas las mujeres que a lo largo de la historia han luchado por conquistar derechos, pero no solamente tenemos que recordar todo lo que logramos, todos los avances que tuvimos, que fueron muchos, porque todavía falta para lograr una sociedad justa y equitativa; y eso es lo que les proponernos hoy, seguir reflexionando sobre lo que todavía falta y las luchas que falta dar, para vivir las mujeres sin miedo, sin violencia y lograr la igualdad y la equidad de oportunidades para todas”, declaró la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Verónica Barbieri frente a los concurrentes.

En ese contexto, también estuvo presente la directora general de Género del Municipio, Lara Fuchs, quien hizo un repaso por todas las políticas públicas que llevan adelante desde el área que dirige.

Para finalizar la jornada Barbieri agradeció a “la intendenta Soledad Martinez y a todo el equipo de Género, por todas las políticas públicas, que son concretas, suceden todos los días de forma sostenida con mucho compromiso y que son para prevenir y para acompañar a las mujeres que lo necesitan”.

“Mujeres Creativas”, podrá ser visitada de lunes a viernes, entre las 9 y las 15 horas, hasta el viernes 27 de marzo, en Maipú 2502, Olivos.