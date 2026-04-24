Continúa el programa Plazas Activas del Municipio de Tigre destinado a fomentar la actividad física entre vecinos y vecinas

El Gobierno local llevó adelante una nueva jornada del ciclo que tiene como objetivo promover la vida saludable en toda la comunidad. La actividad contó con clases de ritmo y zumba guiadas por profesores de los polideportivos en las localidades de General Pacheco; Benavidez; Tigre Centro ; El Talar y Don Torcuato .

El Municipio de Tigre continúa realizando el ciclo “Plazas Activas”, iniciativa que tiene como finalidad generar espacios de encuentro para la comunidad. La propuesta se lleva adelante en diferentes espacios públicos del distrito.

En esta oportunidad, las clases se llevaron adelante en las plazas General Pacheco; San Martín de Benavidez; El Talar; Alvear de Don Torcuato y en el Playón de la Estación de trenes de Tigre con una gran participación de vecinos y vecinas. Cabe destacar que las lecciones son totalmente libres y gratuitas para vecinos de Tigre.

Plazas Activas es una propuesta del Municipio de Tigre en la cual se dictan clases abiertas de ritmo y zumba. Las jornadas son desarrolladas por profesores de los polideportivos del territorio.