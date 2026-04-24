Vicente López celebra el Día del Animal en el Paseo de la Costa

Este domingo 26 de abril Vicente López invita a los vecinos a participar de un festival para celebrar el día del animal junto a la empresa Purina.

El evento se llevará adelante de 11 a 18 horas en Arenales y el Río, sobre el paseo de la Costa, para celebrar el día del animal y compartir una jornada con actividades para disfrutar en familia.

La propuesta ofrece una amplia variedad de actividades recreativas y educativas para vecinos y sus animales de compañía. Durante toda la jornada habrá shows a cargo de entrenadores de Pucará Dog Chow, clínicas educativas y juegos para que los vecinos puedan participar con sus perros, y desfiles de perritos en adopción organizados por grupos de protección animal. Además el evento incluirá stands de Purina, espacios de concientización sobre tenencia responsable y les permitirá disfrutar del nuevo canil Pro Plan de la Costa.

También estarán presentes el equipo de Zoonosis, que realizará vacunaciones y desparasitaciones, así como el Punto Ambiental Móvil para la recepción de residuos reciclables y especiales.

Así, el municipio continúa impulsando iniciativas para promover el cuidado y bienestar de los animales de compañía, fomentando la adopción responsable y el acceso a servicios de salud animal en todo el distrito.

Vicente López cuenta con un Centro de Zoonosis ubicado en Capitán Justo G. de Bermúdez 3484, Olivos, donde se brindan servicios gratuitos como castración, desparasitación, vacunación antirrábica, atención médica y adopción, entre otros. La atención es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y los sábados de 8:00 a 12:00 horas. Para acceder a los servicios, los vecinos deben solicitar turno previamente escribiendo a Vicente al 1122873894.