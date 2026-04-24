José C. Paz fue sede del 1° Encuentro Anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje de UNESCO

El municipio de José C. Paz se convirtió en epicentro de la educación global al albergar, del 22 al 24 de abril de 2026, el primer Encuentro Anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje de UNESCO.

El evento fue encabezado por el Dr. Mario Ishii, Vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO, y reunió a autoridades nacionales e internacionales comprometidas con el aprendizaje a lo largo de la vida como motor de transformación social.

La apertura se realizó el miércoles 22 con un cóctel de recepción en el NH Collection, donde se dieron cita delegaciones de Argentina, México y Uruguay. Entre las figuras presentes se destacaron Ernesto Fernández Polcuch, Director de la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo; Eduardo Medécigo Rubio, Alcalde de Mineral de la Reforma (México); e intendentes de Salta, Villa María, Concepción del Uruguay, Laguna Larga y otros municipios argentinos miembros de la red.

El jueves 23 se celebró la Sesión Plenaria de Alcaldes junto a representantes de la UIL UNESCO, instancia en la que se intercambiaron experiencias y estrategias de aprendizaje municipal con alcance mundial. La jornada culminó con la firma de un Memorándum de Entendimiento, consolidando el compromiso colectivo de fortalecer las políticas educativas en el marco de la red global. “Como Vicepresidente de la Red Latinoamericana, es un honor encabezar este debate sobre estrategias mundiales de aprendizaje”, afirmó Ishii.

El viernes 24 el encuentro se cerrará con una recorrida institucional por José C. Paz. Las delegaciones visitarán el Hospital Oncológico municipal, equipado con tecnología china HAIFU y el único equipo PET gratuito de la Provincia de Buenos Aires, símbolo de la apuesta del municipio por la salud pública de calidad. También se descubrirá el Monumento “Ciudad del Aprendizaje” en la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial, donde además se desarrollará una charla debate sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en la pedagogía.

El encuentro posiciona a José C. Paz como referente mundial en educación pública, reafirmando que la transformación social es posible cuando la salud y la educación caminan juntas.