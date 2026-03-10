El Intendente de San Fernando encabezó la inauguración e inicio de clases de la Primaria N°8, Secundaria N°21 y CENS 452; la Escuela Especial N°503; y la Primaria N°3, Secundaria N°14 y EPA N°708. Fueron renovadas durante el verano integralmente con fondos municipales, con una inversión de más de 3.000 millones de pesos. “Cada cosa que hacemos es para toda la comunidad, sin mirar para otro lado. La única manera de construir una sociedad más justa es con empatía y amor”, dijo Andreotti.

Gracias al Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales, San Fernando logró nuevamente la renovación integral de más instituciones educativas con necesidades edilicias. En la primera semana de marzo, el Intendente Juan Andreotti inauguró 7 escuelas: la Primaria N°8, Secundaria N°21 y CENS N°452; la Escuela Especial N°503; y la Primaria N°3, Secundaria N°14 y EPA N°708.

“Fue una semana de muchísima alegría. Entre toda la comunidad de San Fernando, venimos renovando siete escuelas y se lo agradecemos a los vecinos”, enfatizó el Jefe Comunal y agregó: “Es el esfuerzo de todos nosotros organizado a través del Municipio, a través del Estado”

“La única manera de querer algo es conocerlo, y eso nos permite cuidarlo”, destacó. “A todos los chicos les pido que cuiden sus escuelas, que nadie de afuera lo hará mejor que ellos; así como a los vecinos de San Fernando les pido que cuidemos cada calle, cada luminaria, el Hospital que es nuestro. Nadie de afuera lo va a hacer mejor que nosotros. Y cuidemos Argentina, porque nadie de afuera va a venir a salvarnos”, reflexionó Andreotti en los actos inaugurales.

El Intendente concluyó: “Nada podemos lograr ni conseguir si cada uno hace lo que quiere sin importarle el otro. Cada cosa que hicimos en San Fernando fue para toda la comunidad, sin mirar para otro lado. La única manera de construir una sociedad más justa es con empatía y amor. Me siento muy orgulloso de que en estos años me hayan elegido para dirigir los destinos de la ciudad, y lo seguiremos haciendo lo mejor posible”.

Durante el verano el Municipio trabajó en las 7 escuelas resolviendo sus problemas estructurales y ampliándolas según sus necesidades, con la colaboración de sus directivos y la comunidad educativa. En todos los casos fueron hechas a nuevo aulas, baños, instalaciones eléctricas, aberturas y carpinterías, techos, patios, pintura en general, y muchas más refacciones.

La Concejal Eva Andreotti comentó a su vez: “Estamos muy felices y muy orgullosos de que la comunidad sanfernandina continúe haciendo obras de calidad para los más chicos del distrito. El esfuerzo en común de cada vecino de San Fernando nos permite hacer grandes cosas como estas hermosas inauguraciones”.

“Alumnos y alumnas ya tienen un mejor espacio para estudiar y aprender, y los docentes para dar lo mejor de sí”, resaltó la edil y completó: “Que estos pasillos estén llenos de risas y alegría. Cada vez falta menos para tener todas las escuelas de San Fernando de tal manera que nos llenen de orgullo; pronto estaremos armando el plan de renovaciones del año próximo”.

En cuanto a las autoridades escolares, Pablo Masera, Director de la Primaria N°8, manifestó: “Quiero agradecer profundamente al Municipio de San Fernando, al Intendente Juan Andreotti y a su equipo porque han puesto el corazón. A veces lo material importa, pero ponerlo con buena voluntad, ganas y disposición, eso lo hacen sólo las buenas personas. Gracias por cada una de las cosas que nos dieron y nos hacen sentir importantes. La escuela quedó hermosa, es lo más lindo que puede existir, hoy es otro lugar para darle lo mejor a los estudiantes”.

Por su parte la Directora de la Secundaria N°21, Marisa Yapoudjián, agregó: “Estamos felices por la obra realizada por el Municipio; para nosotros era muy importante tener una entrada individual para que los chicos se sienten identificados. Las aulas quedaron hermosas, los chicos no pueden creer con lo que se encontraron”.

Silvana Fossati, Directora de la Escuela Especial N°503, coincidió: “Quiero agradecer este enorme esfuerzo que garantiza los derechos de nuestros estudiantes. Es una escuela maravillosa, que ha cambiado, se ha ampliado y refaccionado en función de las necesidades de nuestros alumnos. Estoy feliz y muy emocionada, era lo que esperábamos”.

Facundo Espinillo, Director de la Secundaria N°14, opinó el día de la inauguración de su escuela que “la gestión del Intendente Andreotti colabora con la escuela pública apostando por el futuro de los jóvenes. La renovación es un mimo al alma para el barrio”; mientras que la Directora de la Primaria de Jóvenes y Adultos N°708, Patricia Portillo, contó emocionada: “No tengo palabras para explicar esta renovación, esta inclusión que nos brinda la gestión del Intendente Andreotti, es muy importante para todos. Estamos muy agradecidos e inmensamente felices por poder disfrutar las nuevas instalaciones”.