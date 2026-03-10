miércoles, marzo 11, 2026
Se presenta “Generación Sub 25”, un recital con jóvenes artistas en Casa de la Cultura

Redacción Periódico Para Todos

En el marco del ciclo cultural “Hecho por Ellas”, el municipio de Vicente López invita a disfrutar de “Generación Sub 25”, un recital protagonizado por jóvenes artistas emergentes que se realizará el jueves 12 de marzo de 19 a 22 horas en la Casa de la Cultura (Ricardo Gutiérrez 1060, Olivos).

La propuesta forma parte de la programación especial por el mes de marzo y está curada por Laura Morgado y Clara Picarel, dos jóvenes gestoras culturales que impulsan este ciclo pensado por mujeres sub 25 y orientado principalmente a convocar a público joven.

Durante el encuentro se presentarán Ren Casini y Vic Bernardi, cantautoras con influencias del R&B, soul y funky, junto a la banda Notas Azules, que propone un repertorio de blues y jazz. El recital busca visibilizar nuevas voces de la escena musical y generar un espacio de encuentro para artistas y audiencias jóvenes.

“Hecho por Ellas” es el marco cultural impulsado por el municipio para destacar y visibilizar la producción artística de mujeres en distintas disciplinas. A lo largo de marzo, el ciclo reúne conciertos, proyecciones de cine, charlas y otras actividades protagonizadas por artistas, creadoras y curadoras.

Todas las actividades son gratuitas y con acceso por orden de llegada hasta agotar la capacidad.

(*) Para conocer la programación completa de la agenda cultural de marzo, los interesados pueden ingresar en: https://www.vicentelopez.gov.ar/agenda/marzo.