Se presenta “Generación Sub 25”, un recital con jóvenes artistas en Casa de la Cultura

En el marco del ciclo cultural “Hecho por Ellas”, el municipio de Vicente López invita a disfrutar de “Generación Sub 25”, un recital protagonizado por jóvenes artistas emergentes que se realizará el jueves 12 de marzo de 19 a 22 horas en la Casa de la Cultura (Ricardo Gutiérrez 1060, Olivos).

La propuesta forma parte de la programación especial por el mes de marzo y está curada por Laura Morgado y Clara Picarel, dos jóvenes gestoras culturales que impulsan este ciclo pensado por mujeres sub 25 y orientado principalmente a convocar a público joven.

Durante el encuentro se presentarán Ren Casini y Vic Bernardi, cantautoras con influencias del R&B, soul y funky, junto a la banda Notas Azules, que propone un repertorio de blues y jazz. El recital busca visibilizar nuevas voces de la escena musical y generar un espacio de encuentro para artistas y audiencias jóvenes.

“Hecho por Ellas” es el marco cultural impulsado por el municipio para destacar y visibilizar la producción artística de mujeres en distintas disciplinas. A lo largo de marzo, el ciclo reúne conciertos, proyecciones de cine, charlas y otras actividades protagonizadas por artistas, creadoras y curadoras.

Todas las actividades son gratuitas y con acceso por orden de llegada hasta agotar la capacidad.

(*) Para conocer la programación completa de la agenda cultural de marzo, los interesados pueden ingresar en: https://www.vicentelopez.gov.ar/agenda/marzo.