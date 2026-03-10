Feria Vibra Emprendedora vuelve en este 2026 con la primer feria del año. Más de 30 puestos de distintos emprendedores quienes presentaran sus productos y artesanías.

De los más de 30 puestos van a poder encontrar ropa y calzado deportivo, productos Just, Daphirus, Suculentas, ropa informal e importada femenina, alfajores artesanales, aceites de oliva, aceitunas, miel, orma de queso, salamines, longanizas, sales saborizadas, bolsos, cajas organizadoras, tejidos, terapias alternativas, velas, cremas, artículos de librería, entre otros.

Además, cortinas, caminos y almohadones.

La cita es el sábado 14 de marzo de 10.30 a 18.30 hs en 3 de Febrero 842, San Fernando.

Habrá buffet dulce y salado.