miércoles, marzo 11, 2026
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Noticias San Fernando 

Feria Vibra Emprendedora

Redacción Periódico Para Todos

Feria Vibra Emprendedora vuelve en este 2026 con la primer feria del año. Más de 30 puestos de distintos emprendedores quienes presentaran sus productos y artesanías.

De los más de 30 puestos van a poder encontrar ropa y calzado deportivo, productos Just, Daphirus, Suculentas, ropa informal e importada femenina, alfajores artesanales, aceites de oliva, aceitunas, miel, orma de queso, salamines, longanizas, sales saborizadas, bolsos, cajas organizadoras, tejidos, terapias alternativas, velas, cremas, artículos de librería, entre otros.

Además, cortinas, caminos y almohadones.

La cita es el sábado 14 de marzo de 10.30 a 18.30 hs en 3 de Febrero 842, San Fernando.

Habrá buffet dulce y salado.