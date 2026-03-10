Actividades por el día de la mujer en la Zona Norte Bonaerense

En Malvinas Argentinas y Tigre…

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Municipio de Malvinas Argentinas llevó adelante una jornada especial el domingo 8 de marzo en las inmediaciones del Palacio Municipal. La propuesta reunió a vecinos, familias y visitantes en un espacio pensado para compartir, reflexionar y disfrutar de distintas actividades.

“Este 8M reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de género, el respeto y la visibilización del rol fundamental de las mujeres en todos los ámbitos”, dijo Elizabeth Farese, subsecretaria de Mujer, Niñez y Adolescencia del distrito.

Durante el encuentro hubo propuestas culturales, deportivas y recreativas para todas las edades. Se contó con espacios fitness, actividades para niños, stands informativos, emprendedoras locales, charlas y talleres, generando un ámbito de participación y encuentro.

Desde la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia se brindaron además talleres y espacios de orientación sobre violencia de género, menopausia y asesoramiento jurídico. Estas iniciativas tuvieron como objetivo acompañar, informar y fortalecer el rol de las mujeres en cada ámbito de la comunidad.

La jornada cerró con un gran encuentro de zumba a cargo de Nacho Lemos, que convocó a una gran cantidad de participantes y le puso ritmo y energía al final de una tarde pensada para celebrar, compartir y seguir promoviendo espacios de acompañamiento y crecimiento para las mujeres.

(*) Con motivo del mes de la mujer, el Municipio de Tigre inauguró la muestra “Celebración de la Mirada”

El Municipio de Tigre dio apertura a la muestra “Celebración de la Mirada”, una exposición realizada por vecinas de Tigre en el marco del Mes de la Mujer. Puede visitarse de miércoles a viernes de 10 a 18hs y sábados y domingos de 12 a 18hs.

El evento se llevó adelante en la Casa de las Culturas Villa Carmen -ubicada en el centro de la ciudad- junto a la comunidad y autoridades comunales que resaltaron la importancia de este tipo de encuentros impulsados por el intendente Julio Zamora.

Por su parte, el director de Patrimonio y Museos, Raúl Rolfi, expresó: “Estamos inaugurando una muestra en homenaje a la mujer. Participan varias artistas de Tigre, se trata de una actividad en la cual se pone en valor la cultura local. Todos los museos del distrito cuentan con trabajos en el marco de este mes de lucha”.

Las artistas expositoras son: Anahí Stelatto, Carmen Ossoinak, Norma Susana Stirbanoff, Gisele Pitaluga, Sandra Cennamo, Liliana Fioritti, Alejandra Sisti, Claudia Andrea Steinfeld, Lucila Dighero y Jimena Vilchez.

(*) 8M: Las mujeres del Municipio de Tigre vivieron un convocante encuentro de reflexión en General Pacheco

En la Plaza de General Pacheco, el Municipio de Tigre realizó una jornada conmemorativa de reflexión por el Día Internacional de la Mujer. El evento -que contó con el acompañamiento del intendente Julio Zamora- fue encabezado por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, y demás autoridades del Poder Ejecutivo comunal.

“Estamos acompañando este día tan importante para reivindicar los derechos de las mujeres. Desde el Municipio buscamos profundizar en políticas que aborden problemáticas como la violencia de género y las desigualdades”, expresó el jefe comunal.

La iniciativa realizada durante la tarde contó con un puesto de infancias y adolescencias. Por otro lado, hubo una muestra fotográfica del trabajo realizado por la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias; como también la feria de Mujeres Emprendedoras, política impulsada por la gestión local.

La Secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, manifestó: “Las vecinas se autoconvocaron para conmemorar un día de lucha. Recordamos el largo camino que tuvimos que llevar adelante para vivir en una comunidad en donde nos reconocieran. Tenemos un intendente como Julio Zamora que escucha y cuida a las infancias, buscando que haya igualdad”. A su vez, se refirió a la creación del Consejo de la Mujer: “Es un espacio que va a permitir elevar todas las voces de las mujeres de Tigre y plantear por donde pasan las necesidades para trazar políticas públicas”.

Posteriormente, a las 18 h. se realizó una marcha alrededor del espacio público. El evento tuvo como objetivo reconocer el rol de las mujeres en la sociedad y promover espacios de reflexión y participación.

La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias del Municipio, Nadia Olivieri, declaró: “Como todos los años, en Tigre seguimos conmemorando este día. Se hizo el lanzamiento del Consejo de la Mujer que está compuesto por referentes de distintos espacios comunitarios. Estoy contenta y hay que agradecerles por acompañarnos en una época muy compleja y que los gobiernos locales puedan apoyar, es importante”.

El Municipio de Tigre lleva adelante programas de atención integral con perspectiva de género destinados a mujeres y disidencias sexuales. Entre ellos se destacan acciones de prevención y detección precoz del cáncer genito-mamario, así como el acompañamiento en la interrupción voluntaria y legal del embarazo en el marco del Protocolo Provincial.

Además, articula políticas de protección junto a la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Dirección General de Fortalecimiento Familiar y los dos Juzgados de Familia que funcionan en el Polo Judicial del distrito.

También se brindan dispositivos de asistencia a víctimas de violencia de género mediante programas como Mujeres que Acompañan Mujeres y Mujeres Emprendedoras de Tigre. A su vez, a través de Alerta Tigre-Género se ofrece la posibilidad de denunciar agresiones o reportar situaciones de riesgo mediante herramientas tecnológicas como el Dispositivo de Alerta para Mujeres Agredidas (DAMA).

