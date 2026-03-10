TIGRE CAMPEON: Copa Federal +45
Tigre le ganó la final 3 a 2 a Los Andes. El ‘Matador’ Seniors sigue sumando títulos.
Dio vuelta el resultado. Había comenzado perdiendo dos a cero a los 12 minutos, pero con entrega, coraje y mucha actitud logró dar vuelta el resultado para coronarse campeón una vez más.
Resumen:
Final del Torneo Copa Federal. 1º Division +45 (año 2025) Tigre 3 vs Los Andes 2.
Sede:
San Lorenzo
Goles:
Damián Cirilo
Bocha Monzalvo
Tomy Reydo
Tigre formó:
1-Jorge Rodríguez
2-Chueco Blanco
3-Esteban Paz
4-Ariel Ramirez
5-Luis Castillo
6-Mariano Cobian
7- Peta Schimpp
8-Pablo Dundo
9-Tomy Reydo
10- Vasco Irigoytia
11-Damian Cirilo
Suplentes:
12-Nicolás Fernández
13-Bocha Monzalvo
14-Gabriel Calvo
15-Luciano Pece
16-Diego Domínguez
17-Lucas Cupparo
18-Gustavo Polite
Dt: Pipi Perolini
(*) Fuente: Tigre Seniors