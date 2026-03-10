miércoles, marzo 11, 2026
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Deportes Noticias 

TIGRE CAMPEON: Copa Federal +45

Redacción Periódico Para Todos

Tigre le ganó la final 3 a 2 a Los Andes. El ‘Matador’ Seniors sigue sumando títulos.

Dio vuelta el resultado. Había comenzado perdiendo dos a cero a los 12 minutos, pero con entrega, coraje y mucha actitud logró dar vuelta el resultado para coronarse campeón una vez más.

 

Resumen:

Final del Torneo Copa Federal. 1º Division +45 (año 2025) Tigre 3 vs Los Andes 2.

 

Sede:

San Lorenzo

 

Goles:

Damián Cirilo

Bocha Monzalvo

Tomy Reydo

 

Tigre formó:

1-Jorge Rodríguez

2-Chueco Blanco

3-Esteban Paz

4-Ariel Ramirez

5-Luis Castillo

6-Mariano Cobian

7- Peta Schimpp

8-Pablo Dundo

9-Tomy Reydo

10- Vasco Irigoytia

11-Damian Cirilo

 

Suplentes:

12-Nicolás Fernández

13-Bocha Monzalvo

14-Gabriel Calvo

15-Luciano Pece

16-Diego Domínguez

17-Lucas Cupparo

18-Gustavo Polite

 

Dt: Pipi Perolini

 

(*) Fuente: Tigre Seniors