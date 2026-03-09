Vuela alto: “Ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos”

Escribe: Oscar Tineo

¡LO QUE DEJO RIESTRA-PLATENSE Y COMO ESTAMOS!

Teniendo esa premisa entendemos al hincha que viene pidiendo mas contundencia en el equipo para generar jugadas de gol en la valla rival.

Por decantación hay que mover piezas, por ejemplo, jugar con dos referentes de área, jugar con volantes creativos, etc.

Al entender eso, nos damos cuenta que Walter Zunino fue a Riestra con mentalidad ganadora, quitando marca en el medio (Por eso jugó Merlini) y dejó a Gauto afuera para jugar con dos referentes de área).

PLANTEO CON RIESGO

La idea en la previa no nos disgustaba pero como decía el Coco Basile: Al equipo lo paro bien, pero cuando el arbitro inicia el encuentro se mueven.

Eso nos daba la pauta que debíamos tener mas tiempo la posesión del balón para no sufrir y en el primer tiempo lo padecimos.

La mayoría de las veces observamos el encuentro con los nervios y pasión de hincha, pretendiendo que todo salga bien, borrar al rival de turno y generarle infinitas opciones de gol para ganar sin despeinarnos.

Todo es fácil de lograr desde un sillón, escuchando el relato o viendo una pantalla. Luego vemos lo mismo en diferido y comprendemos que enfrente están los de camiseta negra, dispuestos a pegar patadas, empujones y codazos para establecer que por algo le dicen el guapo de Pompeya.

Ante la pasividad de Nazareno Araza, (el mismo que cobró dos goles de San Lorenzo y dando un penal fuera del área) todo Riestra hizo lo que quiso en una zona liberada, hasta tal punto que cuando Platense jugaba a un toque, tras cada pase venia la patada sin pelota y en forma deliberada ante la ausencia de tarjetas.

Esto no justifica una primera parte donde los nuestros no hicieron pie, dándole a elenco de Stinfale varias opciones netas de gol que terminaron en la sabiduría de Borgogno, en una noche perfecta (lleva 390 minutos sin goles en contra).

Tanto es así que en otra etapa los diarios lo hubiesen calificado con 10 (Puntaje pocas veces visto en aquellos años) Además tenemos opción de compra)

Hoy, con el empate consumado podemos informar que Zunino elije formas de juego según el rival, el cuerpo técnico sabe durante la semana (en este caso son dos o tres días) quienes están al 100% y determinan el 11 desde el inicio.

Otros casos, esperan en el banco, como el de Gauto que contra Defensa y Justicia salió por una dolencia que no desapareció, (aun así fue suplente y se animó a entrar unos minutos). Otros como Ferreyra y Bobadilla que deberán estar a pleno para ser de la partida.

Cabe decirle a los lectores que recuerden los 18 jugadores que se desvincularon, para comprender que llegaron otra cantidad similar, sin tiempo de preparación en pretemporada, (Solo un amistoso de dos tiempos cortos vs Aldosivi), por lo que consideramos que lo de Zunino es prueba y error sobre la marcha, aun se están conociendo en plena competencia y habrá que juntar paciencia y tolerancia para no escribir tan lapidariamente por algún desempeño flojo en los comentarios.

Teniendo en cuenta que el equipo esta en construcción y le falta trabajo, vemos que se logró mucho en poco tiempo.

Platense invicto de visitante, impensado pues viajaron a Santa Fe, Córdoba, Boca Jrs y Riestra. Los números dicen que saliendo de casa ganó uno y empato 3 con un solo gol en contra (Talleres de penal ganando el calamar 2 a 1). Es la valla menos vencida entre los 30 equipos con 3 caídas.

Dicho esto, un gran logro fue el desembarco del arquero, tan es así que no se extraña a Cozzani, más aún, nos recuerda al mejor Fillol del ’78 y mas acá, la tranquilidad que daba Cristante saliendo y dominando el área grande.

Fue el dueño del cero, sobre todo en la primera etapa y como frutilla al postre, saber que Platense tiene opción de compra da para festejar.

No todo brilla pero con trabajo se irá avanzando, por ahora estamos 4º en la zona ‘A’ para jugar el reducido. Ocupamos un puesto clasificatorio a la Copa Sudamericana para el 2027. Tenemos 13 unidades en 8 fechas y hay jugadores que aún no debutaron.

Algunos nos dirán que nos conformamos con poco y lo aceptamos. Aun así Platense avanza sin prisa y sin pausa… lo demás es cotillón