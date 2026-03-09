En el inicio del ciclo lectivo de nivel secundario en el Instituto Evangélico de la Asamblea Cristiana

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 9 de marzo participé del inicio del ciclo lectivo 2026 de nivel secundario en el Instituto Evangélico de la Asamblea Cristiana de Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas.

Tal evento fue acompañado por el inspector jefe regional de la DIEGEP Martín Ponce, inspectores areales de la DIEGEP, el Subsecretario de Educación y Deportes del municipio de Malvinas Argentinas Daniel Morand, el Director de Educación Sánchez y demás autoridades municipales malvinenses.

Toda la comunidad educativa del IEAC compartió entusiastamente tan magno evento en una Institución que cuenta ya con casi cuarenta años de trayectoria en la región.

Agradecido por la oportunidad de poder dirigir palabras de bienvenida en nombre de tan querida institución a la que pertenezco hace 35 años.