Ezequiel Colla, oriundo de la localidad de Martínez: un vecino destacado

“Integrar la Reserva Naval es servir a la Patria”, asegura Ezequiel.

Los Tenientes de Navío Ezequiel Colla y Beatriz Bertoldi integran la Reserva Naval Fuera de Servicio y desde su profesiones de Licenciado en Administración de Empresas y Licenciada en Instrumentación Quirúrgica, aportan conocimientos en cada adiestramiento que realizan, además de brindar asesoramiento a las autoridades que lo requieran.

Ezequiel Colla es oriundo de la localidad de Martínez, en el partido de San Isidro (Zona Norte del Gran Buenos Aires), y forma parte de la Reserva Naval Fuera de Servicio (RNFS) desde el 2008, mientras que Beatriz Bertoldi se incorporó en el 2021 proveniente de la ciudad de Morón (zona oeste del bonaerense) y actualmente vive en Villa Devoto.

El ingreso de Ezequiel a la Armada Argentina fue a través de algunos compañeros que ya conformaban la Reserva Naval: “Cuando finalicé el secundario, tuve la intención de ingresar a la Escuela Naval Militar, y desde entonces quedé con la inquietud”.

Beatriz Bertoldi está familiarizada desde chica con el ámbito militar por su papá, que fue piloto: “Tuve la posibilidad de formarme en la Universidad de Morón y también en el Hospital Militar Central haciendo mis prácticas, donde me enteré que, como profesionales, podíamos incorporarnos a la Armada”.

La RNFS está integrada por personal militar retirado; personal militar dado de baja; personal que efectuó el Servicio Militar Obligatorio y el Voluntario, y todo ciudadano argentino que no haya hecho ningún servicio militar, pero obtenga títulos, aptitudes o especializaciones calificadas para integrarla, con grado de oficial o suboficial para el eventual caso de convocatoria (Ley 19.101 para el personal militar en sus Artículos 35 y 36 inciso 5º).

Como organización de la Armada Argentina, sirve al propósito de completar, cuando así se disponga, los efectivos del cuadro permanente de la Institución, por lo que mantiene contacto fluido con las asociaciones que nuclean a los reservistas y, por medio de éstas, se informa de cursos y actividades que puedan surgir en el ámbito de la Armada para que los reservistas puedan incrementar su capacitación.

Entre los últimos cursos que se dictaron se encuentran el de Navegación por Zona de Hielos; el Curso de Auxiliar del Oficial Control Naval de Tránsito Marítimo, y el Curso de Estado Mayor Especial.

Con 17 años de servicio, un amplio conocimiento de seguridad electrónica en el ámbito civil y un post grado en logística realizado en la Escuela de Guerra Naval, el Teniente Colla tuvo varias oportunidades de compartir conocimientos con el personal en actividad.

“En los últimos años se realizaron coordinaciones entre el Departamento Reserva Naval y Pensionados, y el Batallón de Comunicaciones Nº 1 para dictar cursos de actualización profesional al personal y compartir conocimientos y experiencia práctica sobre algunos equipos”, relató Colla y agregó: “Como reservistas, tenemos la oportunidad de sumar las capacidades que traemos del ámbito civil. En la Reserva hay médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, pilotos, informáticos, y demás profesionales que son de gran utilidad para una Fuerza con tantas necesidades técnicas debido a los distintos escenarios donde operan”.

El personal que integra la RNFS se mantiene en constante interacción cívico-militar, visitando bases navales y adiestrándose en navegaciones y salidas al terreno: “Tuve la posibilidad de recorrer la Base Naval Ushuaia y navegar en el aviso ARA “Teniente Olivieri” a Isla de los Estados. Conocer al personal que está haciendo Patria en un lugar tan alejado fue una experiencia increíble”, reconoció por su parte la Teniente Bertoldi.

Ambos integran también la primera promoción del Curso de Formación de Oficiales de la Reserva (CUFRA) dictado por profesores de la Escuela Naval Militar. “El plan de capacitación y adiestramiento es un compromiso y una responsabilidad, porque nos da la posibilidad de ocupar diversos lugares”, continuó la Teniente Bertoldi.

En el ámbito personal, comentan que sus familiares siempre les transmiten el orgullo por la actividad que desarrollan. “Mi esposa y mis hijas saben que esto me apasiona y considero que, como reservistas, somos los vasos comunicantes entre la Armada y la sociedad, dando a conocer las actividades que realiza la Institución para ejercer la soberanía nacional en el mar”, apuntó el Teniente Colla.

Al mismo tiempo, la Teniente Bertoldi reconoció que no imaginaba nada de todo lo que realizan siendo parte de la Reserva. “Son experiencias únicas y es una forma de servir a la Patria. Mi familia está muy orgullosa y no pueden creer la actividad que cumplimos. Me han visto de uniforme y siempre me transmiten su apoyo”, expresó.

Ambos reconocen que sienten una gran satisfacción de ser parte de la Armada y sumar a la Defensa Nacional, estrechando una profunda vinculación e identificación con los principios y los objetivos fundamentales que animan el accionar de la Armada.

“La Institución siempre nos recibió de manera impecable, somos parte y tenemos una recepción increíble en cada destino que recorremos. Somos un integrante más, con el honor y la responsabilidad que eso significa”, concluyó el Teniente Colla, a lo que la Teniente Bertoldi subrayó: “Siempre nos sentimos parte de la Armada y nuestro objetivo es mantenernos en constante adiestramiento para estar a la altura de la situación cuando nos requieran”.