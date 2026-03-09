Malvinas Argentinas se destacó en el 46° Certamen Nacional de Canto y Danza Folclórica de Ayacucho

La delegación de Malvinas Argentinas tuvo una sobresaliente participación en el 46° Certamen Nacional de Canto y Danza Folclórica, realizado en la ciudad de Ayacucho, donde artistas del distrito obtuvieron importantes reconocimientos en distintas disciplinas artísticas, consolidando el talento cultural local en uno de los encuentros tradicionales del folclore argentino.

Uno de los logros más destacados fue el obtenido por Malena Rossi, quien se consagró con el 1° puesto en la categoría Solista de Tango y además recibió el Premio Revelación del certamen, distinción que reconoce a las figuras emergentes con mayor proyección dentro de la competencia.

En el rubro danza, la pareja integrada por Maldonado – Lallana, representantes de Malvinas Argentinas, obtuvo el 1° puesto en Pareja de Danza Tradicional, mientras que Susana Medina recibió una Mención Especial en Malambo.

Por otra parte, el conjunto vocal Arcanos alcanzó el 2° puesto en la categoría Conjunto Vocal, sumando otro importante reconocimiento para la delegación malvinense dentro del certamen.

Como cierre de una participación sobresaliente, Malvinas Argentinas fue distinguida con el premio a Mejor Delegación, galardón que compartió con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocimiento que destaca el nivel artístico y el trabajo colectivo de todos los representantes del distrito en este importante encuentro cultural.