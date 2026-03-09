martes, marzo 10, 2026
VII Jornada de Historia de los Barrios del Fondo de la Legua

Sábado 8 de agosto de 2026: “220 años de la Reconquista de Buenos Aires” (1806-2026).

Organiza: ASOCIACIÓN HISTORIADORES DEL FONDO DE LA LEGUA

 

TEMA GENERAL

La reconquista de Buenos Aires, privilegiando su desarrollo  en la campaña bonaerense.

 

EJES TEMATICOS

  • La campaña bonaerense en 1806
  • Impactos de la invasión inglesa
  • Las milicias criollas
  • Personajes
  • Actitud colaborativas de las mujeres y de los religiosos/as
  • Patrimonio histórico
  • Expresiones del arte recordando la reconquista (literatura, escultura, pintura).

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Quinta Trabucco, Vicente López.

Carlos Francisco Melo 3050. Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires

 

CERTIFICADOS

Se otorgarán tanto a asistentes como expositores y se enviarán a los correos electrónicos de los participantes.

 

PLAZO PRESENTACIONES

Resúmenes hasta 29 de mayo de 2026.

Ponencias hasta 20 de julio de 2026.

 

Enviar por email a [email protected]

 