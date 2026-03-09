VII Jornada de Historia de los Barrios del Fondo de la Legua

Sábado 8 de agosto de 2026: “220 años de la Reconquista de Buenos Aires” (1806-2026).

Organiza: ASOCIACIÓN HISTORIADORES DEL FONDO DE LA LEGUA

TEMA GENERAL

La reconquista de Buenos Aires, privilegiando su desarrollo en la campaña bonaerense.

EJES TEMATICOS

La campaña bonaerense en 1806

Impactos de la invasión inglesa

Las milicias criollas

Personajes

Actitud colaborativas de las mujeres y de los religiosos/as

Patrimonio histórico

Expresiones del arte recordando la reconquista (literatura, escultura, pintura).

MODALIDAD PRESENCIAL

Quinta Trabucco, Vicente López.

Carlos Francisco Melo 3050. Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires

CERTIFICADOS

Se otorgarán tanto a asistentes como expositores y se enviarán a los correos electrónicos de los participantes.

PLAZO PRESENTACIONES

Resúmenes hasta 29 de mayo de 2026.

Ponencias hasta 20 de julio de 2026.

Enviar por email a [email protected]