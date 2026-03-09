El corso que no fue en Vicente López

Los convocantes denunciaron que fueron reprimidos por agentes municipales, y desde el municipio argumentaron que Murgas Unidas no tenía autorización para llevar a cabo el evento.

Este sábado 7 de marzo a las 20 horas, la intersección de Av. Mitre y Francia, en Florida Oeste, estaba programada la 4º edición del Carnaval de la Familia, un evento de la cultura popular en el distrito. “La iniciativa busca potenciar y expandir el espíritu murguero que habita en cada rincón de Vicente López, transformando el espacio público en un lugar de celebración colectiva y alegría compartida”, comentaban los organizadores.

No hubo corso finalmente. Los convocantes denunciaron que fueron reprimidos por agentes municipales, y desde el municipio argumentaron que Murgas Unidas no tenía autorización para llevar a cabo el evento.

ESTO COMUNICARON LOS ORGANIZADORES

(*) Comunicado de Prensa, Murgas Unidas en Vicente López

“El cierre del carnaval organizado, por cuarto año consecutivo, por el espacio Murgas Unidas de Vicente López en Florida Oeste terminó este viernes con un operativo represivo de la Patrulla Municipal que dejó varios vecinos y militantes heridos.

La actividad formaba parte del Cierre del Carnaval que las murgas del distrito realizan de manera autogestiva desde 2022, luego de que el Municipio de Vicente López suspendiera las celebraciones oficiales.

Durante los últimos años, estas actividades se desarrollaron con normalidad y con la participación de vecinos, comercios de la zona, organizaciones sociales e instituciones barriales.

Mientras se preparaba el evento sin cortar el tránsito, la Patrulla Municipal desplegó un operativo con motos, camionetas y móviles que interrumpieron la circulación y avanzaron sobre los presentes tirando balas indiscriminadamente. Sin respetar los protocolos de actuación y ejerciendo la fuerza de manera ilegal, los agentes municipales utilizaron gas pimienta y dispararon proyectiles a lo largo de una cuadra hasta el Ateneo Néstor Kichner.

Entre las personas agredidas se encontraba la concejala de Fuerza Patria Laura Braiza, quien fue amenazada con una pistola Byrna en el pecho, golpes y disparos en los pies que también recibió el concejal Cyrano Lancon. Varios de los presentes resultaron lesionados y Aníbal Acerbo fue golpeado, detenido y secuestrado en la caja de una camioneta por

agentes municipales…”.

VOCES MUNICIPALES

Desde el municipio se sostuvo que los organizadores carecían de permiso para llevar a cabo el evento, considerándolo ilegal.

“Se intentó cortar calles, ocupar veredas, vender comida y alcohol, instalar parrillas…, sin ningún tipo de autorización”, sostienen fuentes oficiales, quienes además afirmaron que los agentes municipales fueron agredidos, y uno debió ser hospitalizado.

Además pusieron énfasis y sostener que actuaron de acuerdo a las normativas de la ley y que iniciarán acciones legales contra los organizadores del evento.