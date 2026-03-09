En Tigre centro se presentó un mural en memoria al Padre “Pancho” Soares, a 50 años de su asesinato

En el Club San Roque, el Municipio comunal llevó adelante una jornada especial a través del programa Huella Urbana, donde se dibujó el rostro de Soares junto a la de figuras emblemáticas del deporte como Maradona y Messi. La obra fue realizada por la artista Nora Basilio junto a vecinos y vecinas.

En el marco de los 50 años del asesinato del Padre “Pancho” Soares, el Municipio de Tigre presentó en el Club San Roque un mural en su homenaje. También, se dibujó a Maradona, Messi y el escudo de la institución.

El secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, declaró: “Huella Urbana es un programa que hace participar a la comunidad en estos murales, en este caso en homenaje a Pancho Soares. Y también otras figuras populares que viven en el ADN de cada uno de los vecinos. Mejoramos toda la zona para darle un entorno más agradable al lugar. Acá se practica fútbol infantil y otros deportes. Contentos por haber colaborado entre todos”.

El mural en memoria del Padre “Pancho” Soares fue realizado por la artista Nora Basilio, junto a la comunidad a través del programa Huella Urbana. Al finalizar la obra, brindó sus palabras el Padre Jorge Marenco, el presidente del Club San Roque, Mario Bustos, y Emiliano Mansilla. La obra fue bendecida por el Padre Marenco.

El presidente del Club San Roque, dijo: “Vino el Padre Miguel y como el club estuvo en la capilla, me propuso hacer este mural. El Municipio siempre está presente con los clubes de barrio y a nosotros nos dan una mano como con la vereda, el techo y todo el paredón nuevo”.

Cabe destacar que en el 2021 el intendente Zamora acompañó la inauguración del Espacio para la Memoria Padre “Pancho” Soares, ubicado en el predio de la parroquia Nuestra Señora de Carupá. Fue construido en articulación entre el Municipio, la comunidad y la empresa Brickell, donde se encuentran objetos que pertenecieron al sacerdote con el objetivo de rememorar su trabajo comunitaria.

Por su parte, Nora Basilio exclamó: “Junto a las áreas de Juventud y Derechos Humanos vinimos al club a poner un poco en valor estas paredes, plasmar su identidad con el logo bien grande. La idea era que los chicos pinten las letras para que se sientan parte”.

“Huella Urbana” tiene el propósito de involucrar a todos los sectores de la comunidad en acciones constructivas que resulten una expresión de su identidad y la participación activa. Cada propuesta se construye a partir de ideas conjuntas con los actores locales: vecinos, vecinas, instituciones, organizaciones y artistas que aportan el valor que le da sentido a las obras.