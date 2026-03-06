Actividades culturales en el Concejo Deliberante
Durante todo el mes, en Tigre, en Saldías esquina Pirovano.
(*) Noches de Jazz y Blues
Se presenta Lorenza Truol y One Lady Band.
El domingo 8 de marzo a las 19 hs.
En homenaje al Día Internacional de la Mujer.
(*) Las de siempre: Un Chat de Amigas
Teatro, con Emilia Mazer. Libro y dirección de Vero Lorca.
El sábado 14 de marzo a las 20 hs.
Ingreso gratuito, por orden de llegada.
Actividad en el marco del Día Internacional de la Mujer.
(*) Y además…
Miércoles 11 de marzo: TJD Pablo Brunetti. Bailan Aida Napolitano y Max Vera.
Miércoles 8/3: TJD Pitu Moreira.
Miércoles 25/3: TJD Ariel Pared. Músicos invitados: Cuarteto Mulenga.