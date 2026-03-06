Actividades culturales en el Concejo Deliberante

Durante todo el mes, en Tigre, en Saldías esquina Pirovano.

(*) Noches de Jazz y Blues

Se presenta Lorenza Truol y One Lady Band.

El domingo 8 de marzo a las 19 hs.

En homenaje al Día Internacional de la Mujer.

(*) Las de siempre: Un Chat de Amigas

Teatro, con Emilia Mazer. Libro y dirección de Vero Lorca.

El sábado 14 de marzo a las 20 hs.

Ingreso gratuito, por orden de llegada.

Actividad en el marco del Día Internacional de la Mujer.

(*) Y además…

Miércoles 11 de marzo: TJD Pablo Brunetti. Bailan Aida Napolitano y Max Vera.

Miércoles 8/3: TJD Pitu Moreira.

Miércoles 25/3: TJD Ariel Pared. Músicos invitados: Cuarteto Mulenga.