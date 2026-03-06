Con un llamado a la unidad y la educación, José C. Paz inició su ciclo legislativo 2026

En un marco de compromiso democrático y cercanía con la comunidad, se llevó a cabo la 31° Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de José C. Paz.

El acto fue encabezado por la Intendente Interina, Lorena Espina, quien estuvo acompañada por el Intendente en uso de licencia y actual Senador Bonaerense, Mario Ishii, reafirmando la continuidad de un modelo de gestión que prioriza el bienestar del vecino frente a los desafíos económicos nacionales.

Gestión y Compromiso: Un Presupuesto para el Crecimiento

Durante su discurso inaugural, la Intendente Espina destacó que la gestión municipal ejecutará un presupuesto de más de $170 mil millones para el corriente año. Subrayó que, pese al contexto adverso, las obras y servicios se sostienen gracias al esfuerzo de la administración local.

“Este es un municipio que progresa con fondos y empleados municipales. Nuestro objetivo es un José C. Paz equitativo y mejor todos los días, apoyándonos siempre en el compromiso de nuestros vecinos”, enfatizó Espina ante el cuerpo legislativo presidido por Juan Manuel Ligo.

Educación y Presencia: La Palabra de Mario Ishii

El Senador Mario Ishii brindó un análisis profundo sobre la situación financiera actual, advirtiendo sobre la fuerte caída en la coparticipación y la recaudación. Sin embargo, llevó tranquilidad a las familias paceñas al ratificar que la educación seguirá siendo el pilar innegociable de la gestión.

“Desde 1999 venimos trabajando para que los hijos de los trabajadores sean profesionales. Vamos a garantizar la educación en todos sus niveles; en José C. Paz, el 98% de los universitarios son primera generación de estudiantes en sus familias”, señaló Ishii. Asimismo, el conductor del distrito aseguró que, ante la crisis, su presencia es permanente: “Aunque esté en el Senado para destrabar obras que el municipio necesita, estoy en José C. Paz todos los días. Si las cosas se ponen difíciles, no dudaré en retomar plenamente mis funciones para cuidar a mi pueblo”.

Hacia un 2026 de Trabajo Conjunto

Con la presencia de 23 concejales, la apertura marcó el inicio de un año legislativo donde la prioridad será la contención social y la austeridad administrativa. La gestión municipal reafirma su postura de diálogo y respeto institucional, instando a todos los sectores a trabajar con adultez para sobrellevar la recesión económica nacional y seguir construyendo la Ciudad del Aprendizaje.