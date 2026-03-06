Marinucci encabezó controles viales y entregó cascos junto a Nardini en Malvinas Argentinas

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y el intendente local realizaron operativos de alcoholemia, acciones de concientización y entrega de equipamiento para fortalecer la prevención y reducir la siniestralidad vial en el noroeste del AMBA.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, encabezaron un operativo de seguridad vial en la intersección de Capitán Sarmiento y la avenida Ingeniero Huergo, donde se realizaron controles de alcoholemia, fiscalización del uso del cinturón de seguridad y concientización sobre conducción responsable.

“Estamos cerca de cada intendente, acompañando con herramientas concretas para mejorar la seguridad vial en cada distrito de la Provincia”, sostuvo Marinucci. Y agregó: “Reducir la siniestralidad vial es un objetivo que nos atraviesa a todos los niveles del Estado. Por eso acercamos equipamiento y reforzamos los controles para garantizar el cumplimiento de las normas y cuidar la vida de las y los bonaerenses”.

En esa línea, el ministro remarcó: “El consumo de alcohol al volante tuvo un importante descenso durante el primer año de nuestra gestión, pero todavía queda mucho por hacer. Vamos a seguir con los operativos para que nadie que haya consumido alcohol conduzca, para que todos usen el cinturón de seguridad y para evitar el uso del celular al manejar. Las distracciones cuestan vidas y no queremos lamentar más pérdidas”.

Durante la jornada, agentes provinciales y municipales controlaron el uso de casco en motociclistas, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y la documentación obligatoria para circular. Además, se realizaron acciones de concientización y se entregaron cascos a motociclistas que no contaban con el elemento de seguridad o lo tenían vencido.

Asimismo, el Ministerio de Transporte hizo entrega al municipio de equipos de medición de alcoholemia, un alómetro y una máquina para la impresión de licencias de conducir, herramientas que permitirán reforzar los controles y optimizar la gestión local en materia de seguridad vial.

Por su parte, el intendente Leonardo Nardini destacó el trabajo conjunto con la Provincia: “El Ministerio de Transporte está realizando un gran trabajo en materia de control y prevención vial. Estas herramientas nos permiten fortalecer los operativos y seguir cuidando a nuestros vecinos y vecinas”.

De la actividad también participaron los subsecretarios Damián Contreras y Eduardo Feijoo, junto a los directores provinciales Cristian Vázquez, Nicolás Vecchi y Raúl Díaz.