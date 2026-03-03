Soledad Martínez acompañó el inicio de clases en la escuela Emma Pérez Ferreira de Vicente López

En Vicente López comenzó el ciclo lectivo en tiempo y forma en las escuelas y jardines municipales, reafirmando el compromiso del municipio con la educación pública de calidad como una prioridad de gestión.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, participó del acto de inicio de clases en la Escuela Municipal Emma Pérez Ferreira, ubicada en Olivos, donde acompañó a los chicos, sus familias y al equipo docente en el comienzo de un nuevo año escolar. “Estamos contentos porque una vez más las clases comenzaron en tiempo y forma. Los jardines, las primarias y la secundaria municipal están abiertas, con docentes enseñando y muchos chicos aprendiendo. Año a año seguimos mejorando e invirtiendo recursos en la educación pública de Vicente López, y eso se refleja en escuelas llenas de familias”, expresó la intendenta.

La Escuela Emma Pérez Ferreira es una institución única en la provincia de Buenos Aires, equipada con herramientas digitales, aulas modernas y espacios especialmente diseñados para que los chicos aprendan, disfruten y se desarrollen de manera integral. Además del enfoque pedagógico innovador, el municipio promueve hábitos saludables desde la infancia, incorporando propuestas de alimentación saludable y sin ultraprocesados dentro de la comunidad educativa.

Vicente López impulsa un modelo educativo de vanguardia que integra tecnología y nuevas metodologías de aprendizaje. Gracias a esto, logró posicionarse como el primer “Distrito Google” de la Argentina, y cuenta con estudiantes de escuelas municipales que logran procesos de alfabetización temprana, alcanzando niveles de lectura y escritura desde primer y segundo grado.

En ese sentido, la intendenta destacó el rol que pueden asumir los gobiernos locales para mejorar la calidad educativa y marcó una diferencia con la situación general del sistema educativo en la provincia: “Los intendentes podemos hacer mucho por la educación en las ciudades que gobernamos. Podemos trabajar en qué aprenden y cómo aprenden los chicos dentro del aula. En Vicente López llevamos adelante un plan sostenido de inversión en tecnología, capacitación docente e infraestructura escolar. La educación pública de nuestro distrito es hoy un ejemplo para toda la provincia y esperamos que pueda servir de modelo para otros municipios”, sostuvo Martínez.

Además, otras instituciones educativas municipales también realizaron actividades de inicio del ciclo lectivo, como la Escuela Primaria Manuel Dorrego, donde se llevaron adelante encuentros con familias y estudiantes de distintos grados para acompañar el comienzo del año escolar.

De esta manera, el municipio continúa trabajando para fortalecer una educación moderna, con escuelas de calidad y acompañamiento permanente a los chicos y sus familias, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades y mejores herramientas para el futuro.