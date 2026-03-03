Más de 2.500 vecinos se inscribieron a los cursos 2026 del Centro Municipal de Estudios

Se realizaron las inscripciones en el Centro Municipal de Estudios para los cursos correspondientes al primer cuatrimestre 2026 y una vez más la respuesta fue masiva.

Más de 2.500 vecinos se acercaron para asegurar su lugar en alguna de las múltiples propuestas formativas que ofrece el espacio, consolidándose como un punto de referencia en capacitación y formación profesional dentro del distrito.

La oferta académica incluye capacitaciones en áreas tecnológicas como Programación, Desarrollo Web, Robótica, Marketing Digital, Community Manager, Diseño Gráfico, Reparación de PC y Nuevas Tecnologías; oficios como Electricidad, Carpintería, Herrería, Mecánica Automotor y de Motos, Refrigeración y Reparación de Electrodomésticos; y propuestas vinculadas a la estética, el diseño y los servicios como Peluquería, Barbería, Manicuría, Maquillaje Social, Modista, Marroquinería, Decoración de Eventos, Pastelería, Panadería, Chef y Cocina Intensiva, entre muchas otras opciones.

Los cursos están destinados a vecinos de Malvinas Argentinas desde los 16 años en adelante, sin límite de edad, y son totalmente gratuitos. Las clases comienzan en el mes de marzo y representan una oportunidad concreta para capacitarse, adquirir herramientas laborales y proyectar nuevas posibilidades de desarrollo personal y profesional.

La educación continúa siendo una herramienta clave para generar oportunidades y fortalecer el crecimiento. Quienes deseen consultar días y horarios de cursada pueden comunicarse con “Malvi”, el chatbot oficial del municipio de Malvinas Argentinas, enviando un mensaje al 11-7120-8888; acercarse a Soler 961, ciudad de Grand Bourg; o por redes sociales @comunidad.estudios