En Troncos del Talar, se llevó adelante una capacitación de patín para profesores de diferentes polideportivos del Municipio de Tigre
El Gobierno local realizó un taller con docentes que se interiorizaron en el reglamento y diferentes técnicas que conlleva esta disciplina. Esto tiene como objetivo continuar brindando mejores herramientas a los instructores de los diferentes espacios deportivos que tiene el distrito.
El Municipio de Tigre llevó a cabo una capacitación sobre patín en el Polideportivo Mariano Moreno, ubicado en Troncos del Talar. Participaron del taller profesores de diferentes centros.
El objetivo es que vecinos y vecinas puedan tener una mejor calidad de clases a través de cursos que se dictan a quienes están encargados de los encuentros a diario en los distintos espacios deportivos.
La disciplina en el Municipio de Tigre cuenta con una activa Escuela Municipal de Patín Artístico y diversas clínicas de capacitación, incluyendo eventos en los que participa toda la comunidad.
Para más información, comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre o por Instagram: Deportes.tigre