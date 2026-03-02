Ramón Lanús sobre el paro docente

“Las discusiones salariales se deben dar con los chicos adentro de las aulas”

El intendente de San isidro inauguró hoy el ciclo lectivo 2026 en la Escuela Primaria Malvinas Argentinas y fue crítico con el paro que afectó diferentes escuelas en la Provincia de Buenos Aires.

A tono con el lema que acompaña la gestión educativa municipal, “San Isidro crece con Educación”, el intendente Ramón Lanús participó esta tarde de la apertura del presente ciclo lectivo en la escuela primaria ubicada en Julián Navarro 2010, en Beccar, donde ratificó el compromiso de seguir trabajando en pos de una educación de calidad e inclusiva, y como la mejor herramienta para igualar oportunidades y trascender en la vida. También hizo referencia al paro docente que afectó hoy varias escuelas de la Provincia de Buenos Aires.

”Hoy, donde debería haber chicos entrando a una escuela, hay vacío. Las discusiones salariales se deben dar con los chicos adentro de las aulas. Los adultos somos los responsables y no los podemos usar de rehenes. Todo lo que soñamos para la Argentina tiene que ver con la educación y no se puede postergar ni un día más”, afirmó Lanús.

Sobre la gestión municipal local, el Intendente resaltó que este año se implementó la jornada completa en el Jardín Municipal N° 3 de Boulogne y en el Jardín Municipal N° 4 de Villa Adelina, ampliando oportunidades para 226 niños más, además de la apertura de sala de 2 años en el Jardín Municipal N° 1 (jornada simple) y en el Jardín Municipal N° 4 (jornada completa). Esta reconfiguración del sistema inicial comenzó en 2025, cuando los Jardines Municipales N° 5, 10 y 11 pasaron a ser de jornada completa, beneficiando a 474 niños y logrando una mejora de casi 20 puntos en los niveles de asistencia.

Asimismo, los jardines municipales continuarán este año con el programa de alfabetización inicial Pequeños Lectores, Grandes Futuros, “porque estamos convencidos de que aprender a leer y escribir comienza desde la primera infancia. Fortalecer las habilidades precursoras de la lectura en el Nivel Inicial garantiza mejores aprendizajes a lo largo de toda la trayectoria escolar”, enfatizó.

También se seguirá incorporando robótica y tecnología en las aulas, junto con instancias de capacitación para docentes y equipos directivos para mejorar las prácticas y potenciar los aprendizajes.

Lanús resaltó que este año el foco estará puesto especialmente en mejorar la asistencia, con “la convicción de que para aprender hay que estar en la escuela todos los días”. Para ello, en el presente ciclo lectivo se incorporará una nueva plataforma educativa que permitirá contar con alertas tempranas, facilitando el trabajo conjunto entre el jardín y las familias para garantizar la presencialidad.

En línea con el objetivo de la presencialidad, San Isidro inició a principios de este año junto, con la provincia de Buenos Aires, la segunda edición de la campaña territorial “La Escuela te Espera”, que revincula y motiva a niños y adolescentes con especial énfasis en barrios vulnerables de Boulogne y Beccar que interrumpieron su escolaridad para que retomen las clases.

El jefe comunal también destacó la importancia de que el municipio esté cerca de las escuelas: “Es una decisión política y una práctica cotidiana”, definió. En ese sentido, detalló que durante el verano el Municipio realizó mejoras de infraestructura en los Jardines Municipales N°3, 4 y 11 garantizando mejores condiciones para el comedor y la implementación de la jornada completa, satisfaciendo así la demanda de muchas familias que necesitaban conciliar mejor su vida laboral con el cuidado y la educación de sus hijos.

También se hicieron obras en la Escuela de Educación Especial ERIPLA, de Beccar, donde se adecuaron espacios incorporando una nueva aula taller para brindar entornos de aprendizaje inclusivos. También se acompañó con equipamiento de línea blanca, materiales didácticos, insumos, programas y propuestas que fortalecen las condiciones de aprendizaje. Este año se amplió el servicio de ERIPLA dándoles a los alumnos que egresan de su escuela primaria la posibilidad de continuar sus estudios a través de formación técnica y secundaria, fortaleciendo así sus oportunidades de desarrollo e inserción futura.

Comprometido con una educación de calidad e inclusiva, el Municipio seguirá impulsando una educación que garantice aprendizajes significativos para todos los estudiantes, con foco en alfabetización, matemática, agenda STEAM, bienestar socioemocional y fortalecimiento de trayectorias, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

El sistema educativo municipal es de vanguardia, gratuito y cuenta para el presente ciclo lectivo con más de 2500 alumnos inscritos, distribuidos en sus doce jardines de infantes, la escuela Malvinas, primaria y secundaria, los dos Centro Educativo Facilitador del Aprendizaje (CEFA) y los cuatro Centros Faro para la Primera Infancia. Estos Centros Faro cuentan este año con 310 inscriptos y complementan la educación familiar desde una mirada pedagógica y de cuidado considerando las realidades particulares de cada familia y facilitando todos los medios necesarios para que cada niño o niña pueda desarrollar y potenciar sus capacidades al máximo. Completa la red municipal de educación, el Centro de Formación Profesional que en 2025 tuvo 174 egresados.