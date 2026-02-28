Julio Zamora: “Nos pueden robar una casa, nos  pueden robar un sello, pero no nos pueden robar nuestro corazón peronista”

Lo resaltó el intendente de Tigre en el marco de la presentación de la lista “Celeste y Blanca” encabezada por Mario Zamora para competir en las próximas elecciones del PJ local. En su discurso, destacó la importancia de que al partido lo representen trabajadores y que el espacio político debe hacer una crítica profunda a su funcionamiento interno.

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires aprobó la postulación de la boleta “Celeste y Blanca” liderada por Mario Zamora para las elecciones del PJ de Tigre. En este marco, se realizó un acto donde el intendente Julio Zamora destacó la importancia de una crítica interna en el espacio político y apuntó: “Pueden robarnos una casa, pueden robarnos un sello, pero no pueden robarnos el corazón peronista”

“Es una vergüenza lo que está haciendo el Partido Justicialista de Buenos Aires, deben entender que el Frente Renovador no va a gobernar Tigre haciendo cosas fuera de la Ley. Queremos que al espacio lo lideren verdaderos trabajadores. Lo que somos es lo que hacemos todos los días en cada punto de nuestros barrios”, continuó el jefe distrital en el Club Rincón.

Y cerró: “Vamos a hacer todo lo que corresponde para que la voz peronista define lo que sucede en el territorio. Nosotros tenemos que permitir que todo el partido participe de un proceso democrático. Lamentablemente el PJ bonaerense que tiene a Axel Kicillof como presidente no está a la altura de las circunstancias porque no estuvo monitoreando este proceso y guarda silencio absoluto”.

El evento se desarrolló en horas de la tarde junto a vecinos, vecinas y militantes del Partido Justicialista. En este marco, el candidato a presidente del PJ local, Mario Zamora, brindó un discurso donde destacó que “están construyendo política con lo mejor de Tigre” y enfatizó en que “la crisis del Partido Justicialista de Buenos Aires se expresa en la Junta Electoral”.

En está línea, continuó: “La gente quiere más transparencia, que las cuestiones políticas se resuelvan a la luz del día. Tenemos que seguir construyendo el peronismo de Tigre, lo importante es el movimiento. Debemos defender la producción de las empresas y el trabajo de los vecinos y vecinas. Este espacio es parte de la estructura política de Julio Zamora”.

Candidatos a miembros del consejo del partido distrital:

PRESIDENTE Zamora, Mario Alberto

VICEPRESIDENTE Gatarri, Sonia Margarita

SEC. GENERAL Marina, Marcelo Alfredo

SEGUNDO. ADMINISTRATIVO Y DE ACTAS Di Mateo, Ignacio Rafael

SEC.DE ORGANIZACIÓN Acuña, Carlos Alejandro

SEC.DE FORMACIÓN POLITICA Figueroa, Carlos Alberto

SEC.DE DESARROLLO HUMANO Diaz, Elena Margarita

SEC.DE RELACIONES lñigo, María Ubaldina

SEC.DE FINANZAS Lima, José María De Dios

SEGUNDO. CULTURA Y COMUNICACIÓN Silva, Marilina Mónica

SEC, DE LA MUJER Esteche, María Alejandra

SEGUNDO. ASUNTOS GREMIALES Fernández, Alejandro R.

SEC.DE LA JUVENTUD Nuñez, Martín Salvador

SEC.DE DERECHOS HUMANOS Viera, Gonzalo Agustín

SEGUNDO. TÉCNICO PROFESIONAL Martínez, Héctor Daniel

SEC.DE DISCAPACIDAD López, Roberto Sandro

Candidatos a Congresos Titulares:

1. Gianella, Lucas Gerónimo

2. Lima, Patricia Raquel

3. Molina, Gastón Diego

4. Lassalle, Carlos Alberto

5. Suárez, Osvaldo

6. Benedetti, Horacio Daniel

7. Bovi, Lorena Lucía

8. Díaz Molina, Rodolfo Ramón

9. Martínez, María Belén

10. Rondolini, María Cielo

11. Valdez, Aranzazu Laura Betiana

12. Pallares, Rosario Isabel

13. Rivero, Norma Rosana

14. Soza, José Roberto

15. Rojas, Susana Mabel