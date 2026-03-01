Capacitación deportiva: profesores de los polideportivos de Tigre recibieron un taller sobre Triatlón

Las y los docentes recibieron una charla teórica sobre el reglamento de la disciplina y luego realizaron diferentes pruebas sobre la Pista Municipal de Atletismo “Abel Acevedo”. El objetivo es continuar brindando el mejor servicio a vecinos y vecinas que día a día practican deportes en estas instalaciones.

En el Polideportivo Domingo F. Sarmiento de Tigre centro, el Municipio realizó una capacitación para los profesores de los distintos centro deportivos sobre Triatlón. Durante el taller, los presentes se interiorizaron en el reglamento y realizaron diferentes prácticas en el espacio.

Estas actividades tienen como objetivo continuar brindando herramientas a los profesionales para poder seguir garantizando la mejor atención en todas las áreas del Municipio de Tigre.

El triatlón es una disciplina olímpica de resistencia que combina, en orden y sin interrupción, tres deportes: natación (aguas abiertas), ciclismo y carrera a pie. Se compite de forma individual o en relevos, siendo cruciales las transiciones (T1 y T2) entre cada disciplina.

Para más información, comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre o por Instagram: Deportes.tigre