Leo Nardini: “La obra pública es lo que nos destaca en estos 10 años de gestión”

Una nueva inauguración se llevó adelante en el Barrio Devoto de la Ciudad de Grand Bourg, encabezada por el intendente Leo Nardini y la secretaria general Noe Correa. Se trata de una obra de gran magnitud que abarca la pavimentación de 16 cuadras del barrio y su correspondiente obra hidráulica.

La intervención, realizada por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, fue financiada íntegramente por el tesoro municipal y comprende 10.235 metros cuadrados de pavimento de hormigón en las calles y 400 metros de cañería de hormigón simple, producidos por la hormigonera municipal en las calles Paso de los Andes, Pacífico, Gutiérrez, Peralta Ramos y Paracas. Además, se construyeron sumideros para garantizar el correcto desagote de aguas de lluvia y evitar anegamientos.

La inauguración incluyó la recorrida del intendente por algunas de las cuadras intervenidas, desde Pacífico y Peralta Ramos, donde dialogó con vecinos y vecinas que se acercaron emocionados a agradecer. Nardini expresó: “Es lindo poder reencontrarnos. Queríamos cumplir nuestra palabra dada a los vecinos y vecinas. Muchos pensaban que queríamos quedar bien porque era año electoral. Pero hoy es difícil y este es un plan de 16 cuadras que fuimos ejecutando por etapas y con financiamiento municipal, y acá estamos”.

En un contexto adverso para la economía nacional, durante 2025 la gestión de Leo Nardini alcanzó el 80% de pavimentación del partido con 248 intervenciones financiadas con recursos municipales y una, la entrada a la ciudad de Tortuguitas, en articulación con la Provincia. El intendente sostuvo que esto es posible gracias a una administración ordenada y responsable de los recursos municipales. Subrayó que la inversión permite dar continuidad a un plan de acción de obra pública que transforma significativamente la calidad de vida de los vecinos y “le da valor agregado a lo que con tanto esfuerzo ha construido cada familia de Malvinas”.

Además, destacó: “La obra pública es algo en lo que nos hemos destacado en el antes y el después de estos diez años de gestión, y se puede ver a lo largo y a lo ancho del distrito en cada una de las siete ciudades”.

Durante el verano, las intervenciones en distintos puntos del partido no se detuvieron. El jefe comunal resaltó la obra de reparación de la Ruta 197, realizada en articulación con el Gobierno Provincial, junto con varias obras de pavimentación y repavimentación de calles del distrito, ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas y también por la de Servicios. “Estamos en febrero y seguimos adelante. Sabemos que todavía faltan cosas, no somos necios, pero trabajamos sin prisa y sin pausa. Todos los días tratamos de avanzar en algo que mejore servicios, conectividad, educación, infraestructura, salud, medio ambiente, todo lo que acerque más acceso al Estado a la gente”, concluyó Nardini.