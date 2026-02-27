Programación Teatro Niní Marshall

En este 2026 se ofrece una amplia variedad de obras, conciertos y diversas propuestas que se podrán ver cada mes en el teatro ubicado en la calle Perú 1401, de la localidad de Tigre.

CONNIE BALLARINI – Sábado 21 de marzo

EXPERIENCIA QUEEN – Viernes 10 de abril

VIUDAS & HIJAS – Sábado 11 de abril

ESTANISLAO BACHRACH – Jueves 16 de abril

GUERRERAS DORADAS – Sábado 18 de abril

CULTO GITANO – Viernes 8 de mayo

DALIA GUTMANN – Sábado 9 de mayo

FEDE CYRULNIK – Viernes 15 de mayo

PROGRAMACIÓN 2026



Sábado 21 de marzo – 20h – CONNIE BALLARINI

Connie Ballarini no es solo comediante. Es actriz, youtuber, instagramer, tiktoker, hija de Lili, Tinderwoman, Culo de queso y una creadora de contenido inigualable. Esta polifacética artista lleva el humor a nuevos límites con su show en constante evolución, que mezcla diálogos interactivos con el público y un stand up afilado y desopilante.

Show para mayores de 18 años

Viernes 10 de abril – 21h – EXPERIENCIA QUEEN

El show promete llevar al público a revivir los grandes éxitos de Queen en una única noche, transportándolos a los icónicos conciertos de la banda de manera fiel y deslumbrante.. Con vestuarios auténticos y el uso de instrumentos originales, el espectáculo ofrece una experiencia única para los fanáticos de todas las edades.

El repertorio incluye himnos inolvidables como “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are the Champions”, entre otros, haciendo de cada función una verdadera fiesta de emociones.

Sábado 11 de abril – 21h – VIUDAS & HIJAS

La comedia más desopilante que te lleva a preguntar: ¿Quién tiene más poder? ¿El dinero o la familia?. Una comedia totalmente disparatada con un elenco de lujo sale a recorrer el país para llevar el humor a todos los rincones de Argentina. Nora Cárpena (la viuda), María Valenzuela (la abogada), Iliana Calabró y Paula Morales (las hijas) y Gonzalo Urtizberea (el difunto) son los protagonistas de “VIUDA E HIJAS”, de Alfonso Paso Jr, adaptada y dirigida por Héctor Díaz.

Jueves 16 de abril – 20h – ESTANISLAO BACHRACH – LÍMBICO

El autor best seller de “Agilmente” y “En el limbo” presenta su charla “Límbico” sobre las emociones abierta al público. Límbico, es un viaje al interior de nuestro cuerpo para comprender qué son las emociones, cómo aparecen, qué las dispara, y cómo afectan nuestro cuerpo y nuestra mente. Y conociendo esto, Estanislao nos cuenta los últimos descubrimientos de la ciencia sobre las emociones y comparte las herramientas a las que podemos recurrir para conocerlas, entenderlas, amarlas, gobernarlas y cambiar cómo las vivimos y nos afectan.

Sábado 18 de abril – 17h – GUERRERAS DORADAS

Un show infantil lleno de música, magia y valentía. La oscuridad se expande y amenaza con apoderarse del mundo… pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos. Tres jóvenes artistas que descubren que no solo nacieron para brillar en los escenarios, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos. Entre coreografías llenas de energía, canciones que hacen vibrar y amistades que serán puestas a prueba, estas guerreras deberán enfrentarse a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces.

Viernes 8 de mayo – 21h – CULTO GITANO

Ell homenaje a SANDRO por Fernando Samartin. Fernando Samartin, en la piel del GITANO, recorre los temas más recordados e icónicos del Ídolo de América, acompañado por quienes fueron sus músicos. Fernando Samartin fue ganador de los Premios ACE y Hugo revelación por la comedia musical “Por amor a Sandro”. Ha recorrido los escenarios más prestigiosos de Argentina y Latinoamérica como Teatro Gran Rex, Teatro Ópera, Luna Park, Caupolican de Santiago de Chile, Conrad de Punta del Este o Melico Salazar de Costa Rica como invitado de la prestigiosa Orquesta Filarmónica. Un espectáculo imperdible, un homenaje a una figura única que marcó y sigue marcando generaciones en todo Latinoamérica

Sábado 9 de mayo – 21h – DALIA GUTMANN

“Experiencia Dalia Gutmann” es un show de stand up en el cual – fiel a su estilo verborrágico y alocado, la comediante cuenta las vivencias de una ex adolescente de los 90 que se convirtió en una señora perimenopáusica, madre de dos, en pareja hace mil aunque ya no se use, que se asume cambiante, dudosa, histérica, impuntual, terca y todas esas cosas le complican la vida pero intenta convertir en comedia. Su habilidad para conectar con la audiencia logra que muchas mujeres se sientan identificadas y acompañadas, y que los hombres que asisten al show comprendan un poco más nuestra vida cotidiana (Aunque vale aclarar que a veces puedan irse más confundidos de lo que entraron).

Viernes 15 de mayo – 21h – FEDE CYRULNIK

Presenta su nuevo unipersonal Stand-up Comedy Show. Luego de convocar a más de 100.000 espectadores con su espectáculo y agotar localidades en su gira por toda la Argentina, España, Dublín, Londres, México, Perú, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Panamá y Costa Rica, Fede Cyrulnik llega con su nuevo unipersonal 2026. Signos zodiacales, stand up y humor, en una combinación letal que sólo Fede Cyrulnik puede manejar!

Entradas en www.entradauno.com ó en boletería del teatro de miércoles a domingos de 13 a 20 h.

TEATRO NINÍ MARSHALL

PERÚ 1401 – TIGRE

(entre Parque de la Costa y Casino Trillenium)

http://www.teatroninimarshall.com.ar/

Redes sociales:

Instagram: teatroninimarshall

Facebook: TeatroNiniMarshall