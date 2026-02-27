Finalizaron las obras para agilizar el tránsito en una intersección clave de San Isidro

El Municipio de San Isidro finalizo la reformulación en la intersección de av. Centenario y av. Márquez; y av. Santa Fe hacía Márquez. Estas obras reorganizaron los flujos vehiculares, reduciendo significativamente los tiempos de espera en Márquez.

Estos trabajos, que fueron supervisados por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, organizaron los flujos vehiculares, reduciendo significativamente los tiempos de espera sobre Márquez. El largo de la fila de los vehiculos que giran desde Santa Fe hacia Marquez, se amplió de 8 a entre 12 y 14 vehiculos por ciclo, lo que agiliza la fluidez del tránsito.

El Municipio finalizó, hace algunos días, la segunda etapa de obras de reordenamiento vial en la intersección de las avenidas Santa Fe y Márquez, con el objetivo de seguir optimizando los flujos vehiculares y reducir los tiempos de espera.

Esta segunda etapa, se realizó en vacaciones de verano, ejecutando las siguientes intervenciones principales: la construcción de un segundo carril de giro desde Av. Santa Fe hacia Av. Márquez; la demolición parcial del cordón separador central para ganar espacio; y la ampliación de la calzada en sentido hacia Vicente López.

La primera etapa se llevó a cabo en Julio del 2025, durante las vacaciones de invierno, para aprovechar la disminución del tránsito. Los trabajos incluyeron la generación de un carril adicional de giro desde av. Márquez hacia av. Centenario, la demolición parcial de la isleta para ensanchar la bocacalle de av. Santa Fe y la construcción de una senda peatonal elevada que jerarquiza el cruce y mejora la seguridad de los peatones.

Esta intersección, se trata de un lugar clave con alto caudal vehicular, ya que en el entorno próximo se encuentran el Hipódromo de San Isidro, que ocupa 13 cuadras de longitud, y la traza del ferrocarril Mitre, que limita los cruces este-oeste y canaliza el tránsito hacia el túnel de Roque Sáenz Peña. Además, es la esquina con mayor concentración de líneas de colectivos del partido, lo que la convierte en un punto clave tanto para el tránsito vehicular como para la movilidad peatonal.

Con estas dos etapas de intervención planificadas en períodos de menor circulación, el Municipio mejoro la seguridad vial, agilizo el tránsito y jerarquizo el espacio peatonal en una de las intersecciones más transitadas de San Isidro.