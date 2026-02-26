El Municipio de Tigre brinda talleres de apoyo escolar para estudiantes de nivel secundario
Matemáticas, inglés, práctica del lenguaje y el área de sociales son las materias en las que los jóvenes pueden recibir refuerzo, evacuar dudas y aprender de manera acompañada. Las clases se dictan en la Escuela Secundaria N°9, ubicada en Tigre centro.
Con el objetivo de seguir reforzando la educación, el Municipio de Tigre comenzó con talleres de apoyo a estudiantes de Nivel Secundario. Para inscribirse hacer CLICK AQUÍ.
El cronograma de las clases será el siguiente:
-Lunes: matemática de 18:30 a 20h.
-Martes: inglés de 18:30 a 20h.
-Miércoles: práctica del lenguaje de 18:30 a 20h.
-Viernes: área de sociales de 18:30 a 20h.
Todas las clases se dictan en la Escuela Secundaria N°9, ubicada en la calle Liniers 1024. Los interesados deben anotarse haciendo CLICK AQUÍ.
Para más información, podes comunicarte con las cuentas de la Subsecretaría de Educación, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.