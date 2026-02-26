Nardini entregó escrituras definitivas a 33 familias malvinenses

El intendente Leo Nardini encabezó en el Hall del Auditorio Municipal la entrega definitiva de escrituras a 33 familias de Malvinas Argentinas, cerrando un proceso que había comenzado durante el año pasado y empezaba a concluir el 18 de diciembre cuando firmaron los documentos junto a los vecinos y vecinas propietarios.

Durante 2025 se realizaron 39 reuniones informativas sobre lo establecido por la Ley 24.374 de Regularización Dominial, en las que participaron 400 personas. La ley prevé el acompañamiento del Estado municipal para la regularización del estado jurídico de la posesión del hogar, siempre que se acredite mediante una serie de requisitos. El objetivo es ampliar la escrituración social, otorgando a los vecinos y vecinas seguridad jurídica sobre sus hogares y la posibilidad de proyectar su futuro. Durante ese 2025 se entregaron 263 escrituras.

Nardini, quien acompañó cada paso del proceso de los hoy propietarios legales, celebró el logro junto a ellos en una jornada cargada de emociones: “Es muy satisfactorio ver la emoción y la tranquilidad que este gran paso les brinda a estas familias. Ya se los había dicho en diciembre, cuando firmamos, y hoy, con la entrega definitiva, lo repito: ahora tienen una preocupación menos y van a poder pensar y proyectar a futuro. Eso es muy importante. Pensar que esto abre las posibilidades de desarrollo de cada familia me llena de optimismo”.

Durante este año se estima la realización de más reuniones informativas en el municipio, para que más vecinos puedan acceder al trámite. Desde la Dirección de Regularización Dominial y Hábitat informan que se espera alcanzar a más de 400 personas y concretar la entrega de más de 300 escrituras ya iniciadas.

“Esta gestión va a continuar cumpliendo y acompañando a cada vecino que lo necesite. Es nuestro compromiso: el acceso a los derechos en Malvinas no se limita, sino que se amplía. Hoy más que nunca, esa es nuestra convicción: garantizar el acceso a la casa propia, dar seguridad a los vecinos, avanzar es nuestra prioridad”, concluyó el intendente.