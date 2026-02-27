Dique Luján: el Municipio de Tigre continúa trabajando en el fortalecimiento de la primera infancia

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, encabezó la entrega de elementos de plaza blanda en el Jardín de Infantes N° 908. Se trata de una iniciativa del Gobierno local mediante la cual también se dictan talleres focalizados en el Derecho al Juego y los lazos comunitarios de las familias.

En el marco del programa municipal “Redes para el Cuidado de la Primera Infancia”, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, realizó la entrega de materiales de plaza blanda en el Jardín de Infantes N° 908 de Dique Luján.

“La iniciativa permite a las docentes desarrollar la práctica del juego, que es importantísima en esta etapa de la vida de los niños. Es fundamental promover estos encuentros, donde también se brindan capacitaciones destinadas a las familias. El intendente Julio Zamora tiene como premisa acompañar a los jardines de infantes con elementos fundamentales”, destacó la funcionaria.

La actividad se llevó adelante en horas de la mañana, bajo el lema “Vení y Juguemos Juntos”, una iniciativa a través de la cual se llevan adelante talleres para la comunidad educativa donde se profundiza en la importancia del juego para el aprendizaje y el desarrollo de lazos comunitarios.

“Estamos entregando material destinado a fortalecer las políticas de cuidado en los jardines. Es un plan que se desarrolla desde el área de Infancias. El intendente Julio Zamora nos impulsa a generar estrategias para continuar con el desarrollo de los espacios comunitarios y educativos”, enfatizó el director general de Infancias y Fortalecimiento Familiar, Lucas Díaz.

A través de esta propuesta de fortalecimiento – que se realiza desde el año 2023 – el Municipio de Tigre otorga materiales de plaza blanda a organizaciones y espacios comunitarios. El Gobierno comunal trabaja de manera cercana con actores en el territorio para el trabajo intersectorial y fortalecimiento de redes comunitarias que acompañan a la primera infancia y sus familias.

Por su parte, la secretaria del jardín, Roberta Benítez, agradeció la entrega de los elementos y cerró: “La decisión de abrir la sala de 2 años beneficia mucho a los padres y madres; como así también es importante para acercarnos a las infancias y conocer de primera mano las problemáticas de los más niños”.