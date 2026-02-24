Vicente López cierra febrero con propuestas de cine, teatro y música para todas las edades

En el marco de Casa Abierta, la agenda cultural del municipio, Vicente López presenta la programación de la última semana de febrero, con una propuesta que durante el verano reunió más de 300 actividades en más de 20 espacios culturales. Cine, música, teatro, talleres, ferias, seminarios y actividades al aire libre forman parte de una agenda diversa y gratuita para disfrutar en comunidad.

La programación cinematográfica continúa con títulos elegidos por el público y proyecciones especiales. El jueves 26 a las 19 horas, el Centro Cultural Munro (Vélez Sársfield 4650) proyectará “Los pájaros”, de Alfred Hitchcock, dentro del ciclo de terror. Ese mismo día, el Ciclo Ghibli llegará a Quinta Trabucco (Carlos Francisco Melo 3050) con “Kiki – Entregas a domicilio”, de Hayao Miyazaki, para una función al aire libre. En tanto, el Cine Teatro York (Juan Bautista Alberdi 895) proyectará “La colina de las amapolas”, dirigida por su hijo Gorō Miyazaki, el jueves a las 20.30 horas. También presentará “El viaje de Chihiro”, considerada la obra maestra del realizador japonés, el viernes en el mismo horario.

Entre los estrenos nacionales se destaca “La muerte de un comediante”, dirigida por Diego Peretti y Javier Beltramino, el sábado 28 a las 18 horas en el Cine York. Ese mismo sábado, a las 20.30 horas, se proyectará “Antártida – Dominio Uno”, de Joaquín y Julián Azulay, un documental sobre la conservación ambiental del sexto continente, con narración de Ricardo Darín. En Lumiton se realizará una función especial el jueves 26 a las 19 horas, con los documentales “Inmigrantes en Vicente López” y “Carlos Gesell, mi padre”, ambos dirigidos por Marina Zeising, con entrada gratuita por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

La programación incluye además clásicos como “Sin aliento”, de Jean-Luc Godard, que llegará al Centro Cultural Munro el domingo a las 20.30 horas para traer la esencia de la Nouvelle Vague; y la icónica comedia romántica “Cuando Harry conoció a Sally”, dirigida por Rob Reiner, que se proyectará el mismo día a las 18.30 horas en el Cine York.

La agenda musical incluirá el Concierto Coral de Verano, organizado por el Coro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), que tendrá lugar en el Cine Teatro York el miércoles a las 20 horas; el espectáculo de poesía y música con Rafael Spregelburd y Esteban Morgado, el sábado a las 18 horas en Quinta Trabucco; el concierto “Raros barrocos”, el sábado a las 18.30 horas en la Torre Ader (Triunvirato al 3400); y el Festival Arte por la Igualdad, en homenaje a María Elena Walsh, el domingo desde las 17.30 horas en Quinta Trabucco.

Además, la tradicional Milonga en Plaza Alem (Luis Terragno 4202) contará con clase abierta y música en vivo el miércoles, mientras que la Feria de Ilustradores el sábado por la tarde en Quinta Trabucco y la jornada de cine organizada por Taipei Libros en el Centro Cultural Munro sumarán propuestas para todos los públicos.

De esta manera, Vicente López continúa consolidándose como un polo cultural abierto, diverso y accesible, ofreciendo propuestas gratuitas y de calidad para cerrar el verano a pura cultura. Para conocer la programación completa de Casa Abierta, los interesados pueden descargar el programa en el siguiente enlace: https://www.vicentelopez.gov.ar/webfs/agenda-verano-2026.pdf