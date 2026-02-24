“Casa Abierta” en la CCA cerró el verano con tres noches de música y encuentro en Malvinas Argentinas

Casa Abierta en la Casa Cultura y Arte (CCA), en el municipio de Malvinas Argentinas, aprovechó el verano al máximo y el último fin de semana se despidió con tres noches de encuentros.

El viernes, el sábado y también el domingo, el plan elegido por los vecinos para escuchar música y vivir la cultura al aire libre fue este ciclo malvinense que durante la temporada le sumó valor a la agenda cultural zonal.

De manera libre y gratuita, la agenda del fin de semana tuvo: el viernes electro sunset by Inmersión de las Máquinas, un live set “La Central Telefónica”, “Nube Rosa”, “Amor a las Máquinas”, el DJ set de Vika y Sanpi en visuales.

El sábado, la cumbia tuvo su día especial en una noche de Cumbión, con La Junta Vallenata y la Orquesta Municipal interpretando un repertorio tropical, más un DJ set de vinilos por “El Poder de Colombia”.

Y finalmente, el cierre de este ciclo musical, se vistió de Peña en el Patio con el compositor y acordeonista de chamamé argentino Chango Spasiuk. También se presentaron cuadros de danza por elencos locales de la región, y la previa estuvo musicalizada por artistas malvinenses.

Cada una de las noches de Casa Abierta estuvo acompañada por foodtrucks, un domo para las infancias y sectores chill preparados especialmente para cada ocasión.

Dante Spinetta y Martín Pugliese, fueron dos de los artistas que se sumaron al ciclo, donde además hubo noche de cine, una edición especial por el Día de los Enamorados y un homenaje a Luis Alberto Spinetta en los inicios de la propuesta.

De esta manera, Casa Abierta se despide del verano y la CCA sigue abriendo sus puertas a la comunidad y fomentando el arte y la cultura en Malvinas Argentinas.