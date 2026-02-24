miércoles, febrero 25, 2026
Deportes Noticias San Fernando 

San Fernando empezó la inscripción a sus actividades deportivas anuales

Redacción Periódico Para Todos

Vecinos y vecinas con domicilio en la ciudad podrán inscribirse en la web www.sanfernando.gob.ar/deportes2026 para disfrutar de las mejores piletas, canchas, salones y gimnasios del Municipio. Están disponibles para todas las edades actividades como natación, pileta libre, yoga, ritmos latinos, gimnasia, fútbol, hockey, handball, básquet, vóley, crossfit, indoor, remo, canotaje y mucho más.

Con una agenda de 3 fechas según los Polideportivos, el Municipio de San Fernando comenzó la apertura de inscripciones para actividades deportivas que vecinos y vecinas podrán disfrutar. La inscripción será online a través de la página web www.sanfernando.gob.ar/deportes2026 o acercándose a los ‘Polis’ correspondientes.

► Desde el lunes 23/2: inscripciones Polis N°1, 2 y 3

► Desde el martes 24/2: inscripciones Polis N°4, 5, 6 y 7.

►Desde el miércoles 25/2: inscripciones Polis N° 8, 9, 10 y 11.

Se desarrollarán actividades todos los días en sus correspondientes horarios, con disciplinas disponibles como natación, pileta libre, yoga, ritmos latinos, gimnasia, fútbol, hockey, handball, básquet, vóley, crossfit, indoor, remo, canotaje y mucho más.

El sistema web permite agilizar, ampliar y facilitar esta inscripción. Los vecinos podrán fácilmente completar el formulario online para conocer los turnos disponibles de todas las actividades.

 

¿Cuáles son los requisitos?

Es indispensable contar con domicilio en San Fernando en su DNI.

 

¿Qué ocurre al finalizar la inscripción online?

Dentro de los próximos 5 días hábiles deberá presentarse en el Polideportivo seleccionado con el DNI original y abonar la actividad correspondiente para validar la inscripción.

 

¿Cómo deben inscribirse las Personas con Discapacidad?

Su Inscripción sólo puede realizarse de forma presencial en el Poli N°8 (French 1500): de lunes a viernes de 9 a 13h

– Presentar DNI (de los inscriptos y del adulto responsable) que acredite domicilio en San Fernando y el Certificado Único de Discapacidad  vigente (CUD).

Consultas por mail: [email protected] Tel y WhatsApp: 1136975386

 

 

Por más consultas, dirigirse a los Polideportivos:

– Polideportivo N°1

Dirección: French 2650

Teléfono: 4580-5684

Mail:  [email protected]

Instagram: @polideportivo1sanfer

 

– Polideportivo N°2

Dirección: Ruta 202 y Pueyrredón

Teléfono: 4575-3443

Mail: [email protected]

Instagram: @polideportivo_2

 

– Polideportivo N°3

Dirección: 9 de Julio y Rio Lujan

Teléfono: 4744- 5214

Mail: [email protected]

Instagram: @polideportivo3

– Poli N°4 (Personas Mayores)

Dirección: Miguel Cané y Paraná, Virreyes

Tel: 1132754480

Mail: [email protected]

Instagram: @adultosmayoressanfdomunicipio

 

– Polideportivo N°5

Dirección: Guatemala 3053

Teléfono: 4519-9316

Mail: [email protected]

Instagram: @polideportivo5

– Polideportivo N°6

Dirección: Avellaneda 4848

Teléfono: 4519-9380

Mail: [email protected]

Instagram: @Poli6sanfer

– Polideportivo N°7

Dirección: Int. Arnoldi y Alvear

Teléfono: 4506-3698

Mail: [email protected]

Instagram: @poli_7_sanfer

 

– Polideportivo N°8

Dirección: French y Chacabuco

Teléfono: 4589-9673

Mail: [email protected]

Instagram: @polideportivo8

 

– Polideportivo N°9

Dirección: Serrano y Ruta 202

Teléfono: 5245-6261

Mail: [email protected]

Instagram: @polideportivo9

 

– Polideportivo N°10

Dirección: Alte. Martin y Escalada

Teléfono: 4506-3101

Mail: [email protected]

Instagram: @polideportivo10

 

– Polideportivo N°11

Dirección: Pellegrini y Av. Avellaneda

 

