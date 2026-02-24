San Fernando empezó la inscripción a sus actividades deportivas anuales
Vecinos y vecinas con domicilio en la ciudad podrán inscribirse en la web www.sanfernando.gob.ar/deportes2026 para disfrutar de las mejores piletas, canchas, salones y gimnasios del Municipio. Están disponibles para todas las edades actividades como natación, pileta libre, yoga, ritmos latinos, gimnasia, fútbol, hockey, handball, básquet, vóley, crossfit, indoor, remo, canotaje y mucho más.
Con una agenda de 3 fechas según los Polideportivos, el Municipio de San Fernando comenzó la apertura de inscripciones para actividades deportivas que vecinos y vecinas podrán disfrutar. La inscripción será online a través de la página web www.sanfernando.gob.ar/deportes2026 o acercándose a los ‘Polis’ correspondientes.
► Desde el lunes 23/2: inscripciones Polis N°1, 2 y 3
► Desde el martes 24/2: inscripciones Polis N°4, 5, 6 y 7.
►Desde el miércoles 25/2: inscripciones Polis N° 8, 9, 10 y 11.
Se desarrollarán actividades todos los días en sus correspondientes horarios, con disciplinas disponibles como natación, pileta libre, yoga, ritmos latinos, gimnasia, fútbol, hockey, handball, básquet, vóley, crossfit, indoor, remo, canotaje y mucho más.
El sistema web permite agilizar, ampliar y facilitar esta inscripción. Los vecinos podrán fácilmente completar el formulario online para conocer los turnos disponibles de todas las actividades.
¿Cuáles son los requisitos?
Es indispensable contar con domicilio en San Fernando en su DNI.
¿Qué ocurre al finalizar la inscripción online?
Dentro de los próximos 5 días hábiles deberá presentarse en el Polideportivo seleccionado con el DNI original y abonar la actividad correspondiente para validar la inscripción.
¿Cómo deben inscribirse las Personas con Discapacidad?
Su Inscripción sólo puede realizarse de forma presencial en el Poli N°8 (French 1500): de lunes a viernes de 9 a 13h
– Presentar DNI (de los inscriptos y del adulto responsable) que acredite domicilio en San Fernando y el Certificado Único de Discapacidad vigente (CUD).
Consultas por mail: [email protected] Tel y WhatsApp: 1136975386
Por más consultas, dirigirse a los Polideportivos:
– Polideportivo N°1
Dirección: French 2650
Teléfono: 4580-5684
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo1sanfer
– Polideportivo N°2
Dirección: Ruta 202 y Pueyrredón
Teléfono: 4575-3443
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo_2
– Polideportivo N°3
Dirección: 9 de Julio y Rio Lujan
Teléfono: 4744- 5214
Mail: [email protected]
– Poli N°4 (Personas Mayores)
Dirección: Miguel Cané y Paraná, Virreyes
Tel: 1132754480
Mail: [email protected]
Instagram: @adultosmayoressanfdomunicipio
– Polideportivo N°5
Dirección: Guatemala 3053
Teléfono: 4519-9316
Mail: [email protected]
– Polideportivo N°6
Dirección: Avellaneda 4848
Teléfono: 4519-9380
Mail: [email protected]
– Polideportivo N°7
Dirección: Int. Arnoldi y Alvear
Teléfono: 4506-3698
Mail: [email protected]
Instagram: @poli_7_sanfer
– Polideportivo N°8
Dirección: French y Chacabuco
Teléfono: 4589-9673
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo8
– Polideportivo N°9
Dirección: Serrano y Ruta 202
Teléfono: 5245-6261
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo9
– Polideportivo N°10
Dirección: Alte. Martin y Escalada
Teléfono: 4506-3101
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo10
– Polideportivo N°11
Dirección: Pellegrini y Av. Avellaneda
