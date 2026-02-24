Cómo identificar los canales oficiales de Naturgy Argentina y evitar estafas

Ante casos de phishing (estafas virtuales) donde se invoca la marca, Naturgy advierte que la empresa nunca solicitará códigos de verificación (que llegan por mensaje de texto o WhatsApp), contraseñas ni datos personales sensibles a los usuarios ya sea por vía telefónica, mail o redes sociales. Asimismo le recuerda a los clientes y gasistas matriculados los canales oficiales de comunicación.

¿Cuáles son los canales oficiales de comunicación de Naturgy?.

● Página web: naturgy.com.ar

● Oficina Virtual (con usuario y clave), según jurisdicción. Ingreso a través de la página web oficial.

● Redes sociales (cuentas verificadas):

Instagram: @NaturgyArgentina / @NaturgyBAN / @NaturgyNOA

Facebook: Naturgy Argentina / Naturgy BAN / Naturgy NOA

● Mails oficiales: el dominio remitente es @naturgy.com.ar

¿Cómo funciona el phishing?

El phishing (robo de identidad o datos) es una técnica de ingeniería social que consiste en intentar que una persona proporcione información personal o confidencial de forma voluntaria por medio de la generación de confianza y el engaño.

Hoy en día, el phishing no solo ocurre por mail. Es muy común que los estafadores llamen por teléfono o por WhatsApp utilizando el logo de la empresa y ofreciendo falsos descuentos a jubilados, subsidios o supuestos cambios de medidor. Su objetivo es ganarse la confianza del interlocutor para robarle la cuenta de WhatsApp o acceder a tu home banking.

Para evitar ser víctima de este tipo de acciones recomendamos seguir los siguientes consejos:

No seguir enlaces a sitios incluidos en mensajes de correo electrónico.

No abrir archivos adjuntos en correos provenientes de remitentes desconocidos.

Eliminar correos que solicitan datos confidenciales de remitentes desconocidos.

Ante la duda sobre la legitimidad de un correo, llamar por teléfono a la entidad que supuestamente lo está enviando, pero no hacerlo al número de teléfono incluido en el correo.

No enviar datos sensibles por mail (contraseñas, números de tarjetas, etc).

Cambiar con frecuencia las contraseñas de sitios que manejen dinero.

No compartir credenciales con ninguna persona ni responder formularios completando datos personales.

Comprobar el acceso a sitios seguros, verificando la utilización de protocolo HTTPS y certificados digitales válidos (haciendo clic en el candado del explorador de internet).

Asegurar que el software antivirus de tu equipo está actualizado y activo.

Aclaración importante para gasistas matriculados

Se están registrando llamados falsos en nombre de Naturgy solicitando la actualización de datos personales o profesionales. Naturgy no realiza llamados para este fin. La actualización de datos y legajos se realiza exclusivamente a través de la “Mesa de Entrada Digital” o del “Portal del Matriculado”.

Naturgy le recomienda a los gasistas matriculados que no brinden ningún tipo de información personal, profesional ni códigos de seguridad por teléfono.

Acerca de Naturgy Argentina

Es una compañía multinacional líder en el sector energético y pionera en la integración del gas y la electricidad en Latinoamérica y España con presencia en más de 20 países. Naturgy Argentina es accionista mayoritario de las empresas Naturgy BAN, Naturgy NOA y Naturgy San Juan.