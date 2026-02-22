‘Planazo de Verano’: Niños, niñas y adolescentes del Municipio disfrutaron de una salida recreativa

La gestión local acercó la propuesta a vecinos y vecinas que asisten al Centro de Promoción de Derechos. Este ciclo permite que infantes y jóvenes participen durante las vacaciones de espacios creativos y de esparcimiento.

El Municipio de Tigre, a través del programa Planazo de Verano, llevó a niños, niñas y adolescentes al camping de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA), ubicado en Exaltación de la Cruz. La salida buscó acercar diferentes actividades recreativas y participativas para disfrutar del verano.

Accedieron a la propuesta vecinos y vecinas que asisten semanalmente al Centro de Promoción de Derechos Tigre y que integraron la iniciativa “Verano sin trabajo infantil”, impulsado por la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), dependiente del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Para más información, contactarse al 4280-0411, o vía Facebook e Instagram @mujeresgenerosinfanciastigre y Twitter @genero_tigre.