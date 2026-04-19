El Municipio inició un nuevo año del programa destinado a la salud menstrual de las mujeres

En el Club 24 de Mayo de Troncos del Talar, el Gobierno local llevó adelante una jornada a fin de brindar información sobre la temática. Las interesadas en la propuesta pueden escribir un mail a SecMujeresGeneroseInfancias@ tigre.gob.ar .

El Municipio de Tigre llevó adelante un nuevo encuentro de Tigre Se Copa, en Troncos del Talar. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó la propuesta, que brindó a las vecinas información sobre el uso de la copa menstrual, además de generar un espacio para compartir experiencias y acceder a herramientas para una gestión más consciente.

“Es una alegría seguir fortaleciendo este programa, que expresa el compromiso del Municipio con la ampliación de derechos y el acompañamiento cotidiano a las mujeres en todo el distrito. A través de estas iniciativas, seguimos promoviendo su autonomía y bienestar, con un Estado presente que escucha y da respuestas concretas”, expresó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

Durante la jornada, se trabajó en la importancia de derribar mitos en torno a la copa menstrual y su uso, promoviendo el acceso no solo a la información clara y segura sino también al insumo de gestión menstrual. Asimismo, la actividad contó con la presencia de profesionales del CAFyS de Troncos del Talar, quienes acompañaron el encuentro.

Estos talleres itinerantes buscan acercar información, promover herramientas de cuidado y fortalecer espacios de encuentro entre vecinas. A su vez, forman parte de las políticas públicas impulsadas por el Municipio para acompañar procesos y reducir las desigualdades de género.

En los últimos años, el Gobierno local impulsó una serie de iniciativas en materia de género como el programa Mujeres Emprendedoras, Emprendedoras Rodantes, jornadas de sensibilización Carolina Aló, la creación de los dispositivos de Alerta Tigre Género, la Comisaría y Fiscalía de la Mujer, el asesoramiento a mujeres víctimas de violencia y la implementación de la Ley Micaela -N° 27.499- para capacitar a funcionarios y empleados municipales, entre otras.

Quienes deseen participar del programa Tigre Se Copa deberán escribir a SecMujeresGeneroseInfancias@ tigre.gob.ar . La Secretaría de Mujeres, Género e Infancias funciona de lunes a viernes de 08 a 18 hs en Hipólito Yrigoyen 1264, General Pacheco.

Para más información, pueden comunicarse al 5280 0410 o a través de Facebook e Instagram @mujeresgenerosinfanciastigre y Twitter @genero_tigre.