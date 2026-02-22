El nuevo Platense ‘Made in Zunino’ sigue cortando rachas adversas

Escribe: Oscar Tineo

Días atrás fue en campo de Boca Juniors donde el equipo calamar sumo por primera vez desde su regreso a la máxima categoría y ayer le gana a Barracas Central desde el regreso en 2021 y a pesar de un arbitro como Mastrángelo que fue permisivo con el equipo del Chiqui.

UN POCO DE HISTORIA

Habrá que rebobinar y recordar la salida del cuerpo técnico anterior donde Walter no hace causa común y se abre camino.

Como se intentó repatriar a la dupla con el resultado conocido, la llegada de el Kily y la destrucción del equipo campeón.

Toda una secuencia ya conocida como para saber en que condiciones desembarca Walter Zunino, donde ya no tendría a Ronaldo, Picco, Salomón y Herrera.

Quizás habrá que entender que hay que tener una cuota de locura o poseer un fuerte ADN calamar para aceptar un diezmado plantel donde deberían emigrar mas de una docena y media de jugadores y elegir otros tantos, con una pretemporada de 7 dias, un solo amistoso y entenderse en plena competencia.

UN DT QUE SORPRENDE

Por eso, este encabezado donde solo el cuerpo técnico tenía en mente sacar a Raggio y Bussio, para que ingresen Cuesta (una de las figuras) y Barrios, sacando a 2 elementos que fueron destacados en cancha de Boca, entendiendo que estudia el rival, por eso Barrios buscando mas lucha y Cuesta que neutraliza el juego aéreo.

FRUTO DEL TRABAJO

Todo un estudio para armar un plantel donde se note que los rendimientos son similares ya sean titulares o relevos.

EL ENCUENTRO

Dicho esto, el encuentro no fue un tramite facil, Platense siempre intentó llegar jugando, a veces con mas toques laterales que frontales, pues Barracas se plantó con dos líneas de cuatro dejando dos puntas que apostaron al error defensivo o la desesperación por ganar.

Esa apuesta de la visita tuvo una chance que Borgogno abortó cuando el resultado estaba en blanco. Luego vinieron los cambios y es ahí donde quien escribe se le quemaron los papeles.

Compartimos el ingreso de Nasif por Heredia que juega en una posición de nueve y es media punta. Imaginamos que estando Amarfil y Barrios amonestados uno iba a salir, ingresando Dalmasso (quizás apostábamos a Bussio y nos equivocamos).

Pero lo mas sorprendente fue lo que nos llevó al triunfo.

Entra Merlini y tiene su mejor partido, encarando, con una gambeta hacia adelante que es lo dificil. ingresan Retamar (tuvo una chance de gol y solo Miño increíblemente se la ahogó) por Mainero y lo mas inesperado, como para reconocer que ser técnico no es para cualquiera, en mi caso acepto mis limitaciones pues el comentarista dice lo que desea y muy lejos esta de lo que va a ocurrir. Por eso nunca imagine la salida de Gauto por Lotti.

Es rendirse ante la evidencia, es entender que Zunino tiene otra mirada y posee esa cuota de intuición que lo puso por encima de la dupla y hoy los frutos hablan por si solos.

El gol es la frutilla al postre, no solo porque nos dieron tres puntos, sino porque se llegó jugando, con pelota al piso, con esos desbordes al fondo para cruzar un centro rasante, esos que le duelen a la defensa rival. Ya la gente no espera el penal, el error de rival u otras acciones fortuitas.

El triunfo llego jugando al futbol y con un gol de Lotti para que se le abra una nueva etapa, quizás veamos un antes y un después para cambiar un concepto erróneo.

En lo personal feliz pues el gol llegó en el momento soñado, a minutos de la pitada final, donde no hubo chances para Barracas de un penal inventado, una jugada viciada o alguna instancia que nos deje esa sensación de injusticia como en épocas pasadas.

Todo redondito para que desde una cabina observemos la euforia de los hinchas dando rienda suelta a festejo desenfrenado en un sábado bien a lo Platense, un equipo del Barrio de Saavedra, Murga y Carnaval… lo demás es cotillón.