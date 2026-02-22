El STMVL dijo presente en la multitudinaria y exitosa “Chaya Rosarina 2026”

El Intendente de Rosario de la Frontera (Salta) Kuldeep Singh, en su visita oficial al gremio municipal de Vicente López en noviembre del 2025, había invitado al Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López (STMVL) Dr. Victorio Pirillo y a la Secretaria de Cultura Mag. Melina Marinelli, a participar del importante evento cultural, tradicional y turístico en su comuna denominado “La Chaya Rosarina 2026”, con la presencia de artistas de academias de baile y canto locales, como también representantes del Folklore argentino nacionales.

Por ello, el STMVL decidió acompañar la festividad del 15 y 16 de febrero último, como símbolo de hermandad Cultural enviando a su Secretaria de Cultura Marinelli. Quien visitó y acompañó al pueblo de Rosario de la Frontera en el marco de los “Carnavales y La Chaya Rosarina 2026”, un evento familiar, cultural, turístico y patrimonio vivo de la Historia del norte argentino y los Gauchos del Gral. Martín Miguel de Güemes.

En la primera noche de la Chaya, la Ministra de Turismo y Deporte de la Provincia de Salta Lic. Manuela Arancibia, le entregó al Intendente Singh el documento oficial y placa que designan a “Rosario de la Frontera” como “Capital Turística del Sur de Salta”. Colocando dicho festival como uno de los más importantes de la Provincia salteña.

Asimismo, en el primer día del evento chayero Marinelli fue recibida en el stand de la “Línea 102: la línea de los chicos y las chicas, gratuita y confidencial. Estamos para escucharte todos los días, las 24 hs”, dependiente de la Secretaria de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia de la Provincia de Salta. La Directora de Primera Infancia de la Comuna Sra. Jimena Ríos Mansilla responsable de la “Línea 102” -Municipio aliado- y la “Reina Departamental de los Estudiantes Ana Reguillón”, quienes le explicaron los alcances de dicho servicio y la concientización que realizan sobre la importancia del uso de la línea 102 para niñas, niños y adolescentes de Salta.

En el segundo día de celebración, la Secretaria Marinelli se reunió con los Profesores de Folklore Andrea Moyano y Ramón Alberto Azani -representantes Rosarinos en competencias nacionales e internacionales-, quienes conducen la Academia Herencia Gaucha. Dichos profesores y alumnos se destacaron en su pasar por el escenario mayor de la Chaya Rosarina 2026, difundiendo las tradiciones del folklore argentino.

Como cierre cultural y tradicional del evento, la Mag. Marinelli fue invitada por el Sr. Intendente de Rosario de la Frontera, Sr. Kuldeep Singh, el Sr. Secretario de Gobierno Juan Salvatierra, el Director de Cultura Gonzalo Condori Rivero y el Profesor Daniel Tello (creador de los festejos de la Chaya Rosarina), a la tradicional quema del Pujllayl en el centro del predio -entre miles y miles de personas asistentes a la festividad-, como símbolo de finalización del carnaval, bajo el lema: “seremos cenizas Pujllayl”, uno de los momentos más simbólicos de la chaya, porque el fuego no sólo iluminó la noche sino que invocó al despojo de todo lo negativo hasta el momento y representa la renovación y la despedida del carnaval, el cierre de un encuentro donde se compartió sanamente música, cultura, tradición y alegría popular entre los presentes.

Al ser consultada por medios locales salteños y de Buenos Aires, la Secretaria de Cultura del STMVL, Mag. Melina Marinelli, expresó: “sin duda, La Chaya Rosarina ya se consagró como el festival más importante del sur de la Provincia de Salta y puede colocarse en la grilla de los festivales carnavaleros de primera línea del país. Ha sido un honor haber podido vivenciar y participar de esta fiesta familiar, cultural e histórica en cuanto a la capacidad de convocatoria que tuvo este año. Felicito a toda la organización porque ha sido excepcional y en todos los aspectos. La Chaya Rosarina es un evento masivo y multitudinario, que genera una impronta cultural, turística y productiva muy importante para la región, debido a que convoca tanto a público nacional (de diversas provincias argentinas) como internacional; donde como argentinos es muy importante conservarlo y mejorarlo cada vez más, para continuar en lo más alto de los eventos nacionales a vivenciar, donde se respetan las tradiciones y culturas típicas de los festejos del NOA. Es una alegría enorme saber que Rosario de la Frontera este año se consagró en segundo lugar en el ranking de los municipios más visitados de Salta (86,2 % de ocupación de plazas) en el marco de los días de Carnaval. Esto indica que la sociedad reconoce la buena gestión del Intendente Kuldeep Singh y equipo, que se siente cómoda, segura, tranquila y feliz en dicha Comuna y que busca un lugar paradisíaco y termal para descansar dentro de nuestra hermosa República Argentina. Considero que La Chaya Rosarina es un evento cultural que todo argentino debería conocer, porque encierra todo lo hermoso que tiene nuestra sociedad argentina. Desde compartir en comunidad -con la familia y amigos-, la base cultural y tradicional que pasa de generación en generación, el folklore, el canto, la danza sumado al festejo con la harina, la albahaca y el Pujllayl. Sin duda, mi recomendación es que se preparen para vivir culturalmente La Chaya Rosarina 2027, no se la pierdan! Es una experiencia nacional maravillosa y sin igual. Vengan a conocer Rosario de la Frontera, un paraíso termal y turístico del sur de la provincia de Salta”.