Vicente López avanza con la segunda etapa de ampliación del Anillo Digital para reforzar los accesos al distrito

El municipio continúa invirtiendo en tecnología para fortalecer su plan integral de seguridad. La intendenta Soledad Martínez presentó la segunda etapa de la ampliación del Anillo Digital, que controla los accesos de vehículos al distrito. El sistema de lectoras de patentes ya cuenta con 195 cámaras activas y, durante este año, se sumarán 50 nuevas en puntos estratégicos de Vicente López.

Desde el lugar donde se instaló una nueva cámara, en el barrio de Florida, la intendenta destacó: “Seguimos trabajando para vigilar cada uno de los puntos y rincones de Vicente López. Estamos avanzando en la instalación de cámaras lectoras de patentes que nos permiten identificar autos, motos o cualquier vehículo que haya estado involucrado en un hecho de inseguridad”.

Y agregó: “Con este tipo de tecnología podemos detectarlos rápidamente, perseguirlos y detenerlos. Esta información también le sirve a nuestra Patrulla para colaborar con la Justicia aportando pruebas”.

Entre 2024 y 2025, el sistema de Anillo Digital permitió incrementar en un 13% la cantidad de detenidos, consolidándose como una herramienta clave dentro del esquema de seguridad que hace a Vicente López uno de los lugares más seguros para vivir.

Esta nueva etapa tiene como objetivo completar la cobertura de los accesos con San Isidro, reforzar los puntos linderos con la Ciudad de Buenos Aires y los cruces ferroviarios, consolidando un esquema integral de videovigilancia en los ingresos y egresos al partido. La ubicación de los dispositivos se define a partir de análisis delictuales, que permiten identificar las zonas de mayor necesidad operativa y de riesgo.

“En una provincia donde el delito aumenta y con mayor violencia, en Vicente López nos hacemos cargo de la seguridad de nuestros vecinos. Vamos a seguir incorporando recursos municipales y coordinando el trabajo con la Policía Bonaerense para que nuestros vecinos puedan circular y vivir tranquilos. Si no podés vivir tranquilo en tu ciudad, no tenés nada”, sostuvo Soledad Martínez.

Durante 2025, el municipio avanzó en la cobertura de casi la totalidad del límite con San Martín y parte de los límites con San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires. En 2026, el foco estará puesto en completar los accesos con San Isidro, los puntos linderos a CABA y los cruces ferroviarios.

Además, el plan contempla una proyección a 2027 con la incorporación de 50 lectoras adicionales en zonas no limítrofes, para mejorar el seguimiento de vehículos en fuga dentro del distrito.