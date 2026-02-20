Comunicado del Municipio de San Fernando por el caso FATE

Ante el anuncio del cierre de la planta de FATE en San Fernando y el despido de 920 trabajadores, el Municipio de San Fernando expresó lo siguiente:

“Lamentamos profundamente el cierre de una empresa histórica que durante 80 años formó parte del desarrollo productivo de nuestra ciudad y del crecimiento de miles de familias sanfernandinas. De las 920 personas que se quedaron sin trabajo, 300 son vecinos de nuestra ciudad.

La falta de políticas que protejan a la industria nacional y la apertura indiscriminada de importaciones no solo impacta en los trabajadores de todo el país, sino también en toda la comunidad de San Fernando.

Detrás de cada puesto de trabajo hay familias e historias de vida, muchos años de esfuerzo, proyectos y sueños construidos. Hoy no hablamos solo de una fábrica que cierra, sino de familias que sienten dolor por su presente e incertidumbre por su futuro; de trabajadores que dedicaron años de su vida a esta empresa y ayudaron a construir la identidad productiva.

Si podemos dar buenos servicios, es porque tenemos industrias fuertes y que contribuyen, que generan empleo e ingresos. Esto nos permite brindar servicios de calidad a nuestros vecinos, que tengamos un buen sistema de salud, buenos polideportivos, escuelas en condiciones, refuerzo en seguridad y se renueve la ciudad.

Muchos de estos trabajadores han dedicado años, incluso décadas, a construir esta empresa y a forjar parte de la identidad industrial de San Fernando. Por eso, este momento nos duele y preocupa.

San Fernando es una ciudad que cree en el valor del trabajo y de la producción.

En momentos difíciles, más que nunca, nuestro compromiso es estar cerca de quienes lo necesitan y defender el futuro de nuestra comunidad.

Les pedimos al Gobierno Nacional y Provincial que sigan los esfuerzos en la búsqueda de una solución para el cuidado de las familias afectadas. Consideramos fundamental la Conciliación Obligatoria como herramienta para acercar posiciones y evitar que una decisión de estas características tenga consecuencias irreversibles para los trabajadores.

Desde el Municipio vamos a acompañar a las familias afectadas y a trabajar junto a todos los actores involucrados para evaluar alternativas que ayuden en esta situación”.