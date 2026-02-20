Iniciativas cívicas y patriotas en la Ciudad del Aprendizaje (UNESCO)

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

20 de febrero: ya flamea también en el Centro de Formación Profesional 401, EPS y Centro de Formación Laboral 402 la bandera de José C. Paz junto a las banderas bonaerense y nacional.

Tal como propuse el año pasado que para fomentar el sentimiento cívico y patriótico, se izen y arrien, en conjunto con la EPS ambas enseñas.

Agradecemos profundamente a la Secretaría de Educación encabezada por Mario Martinez y al Director de Educación Andrés Cerri por la donación de la bandera, gesto que promueve la identidad local y el respeto por los símbolos patrios.

Las Iniciativas tienen el aval y acompañamiento del senador electo e intendente en uso de licencia Mario Alberto Ishii (quien además es Secretario Ejecutivo para las Ciudades de Aprendizaje. UNESCO)