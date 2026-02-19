FATE: Caída de la demanda y pérdida de competitividad

Tras la conciliación obligatoria, Fate anunció que abrirá la planta cuando estén las condiciones de seguridad. Caída de la demanda, pérdida de competitividad y un fuerte avance de las importaciones: el motivo del conflicto. El intendente de San Fernando Juan Andreotti, preocupado por los vecinos de su distrito que cumplen tareas allí, se expresó al respecto.

La empresa Fate anunció recientemente que reabrirá su planta industrial mientras esté vigente la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, pero aclaró que la vuelta a la actividad dependerá de que estén garantizadas las condiciones técnicas y de seguridad dentro del predio.

Según se supo la intención es reabrir las puertas para producir lo que se pueda producir con los insumos que tenga disponible en la planta, pero debido a que se encuentra tomada, primero deberán verificarse las condiciones necesarias para operar.

Además, la reapertura no implicará una reanudación inmediata de la fabricación de neumáticos, sino que el proceso demandará entre dos y tres días antes de que sean evaluadas las tareas posibles durante el período de conciliación.

La decisión se enmarca en el conflicto que se desató tras el anuncio de cierre definitivo de la fábrica ubicada en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores.

La empresa explicó que el objetivo es cumplir con los términos de la conciliación obligatoria mientras dure el procedimiento. “FATE S.A.I.C.I. comunica que una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles en la planta industrial, la empresa -como siempre en su historia- hará efectivos los términos de la conciliación obligatoria dispuesta por las Autoridades”, indicó en un comunicado.

A parecer, el objetivo de la compañía es retomar las tareas de forma gradual durante el plazo que dure la conciliación, para luego continuar con el plan de cierre definitivo anunciado por el directorio originalmente.

A través de un comunicado, la empresa dio a conocer que el cierre se debe a una importante caída de la demanda, pérdida de competitividad y un fuerte avance de las importaciones, además de un largo conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA).

En ese marco, la conciliación obligatoria fue dictada por 15 días y ordenó retrotraer la situación laboral al estado previo al conflicto. En ese marco, los despidos quedaron suspendidos mientras dure el procedimiento y la empresa debe otorgar tareas en forma normal y habitual.

Las indemnizaciones que iban a pagarse tras el anuncio de cierre no llegaron a efectivizarse porque la medida oficial interrumpió el proceso. Según indicaron desde la compañía, si la conciliación se extiende, la situación continuará en los mismos términos hasta que concluya la instancia administrativa.

Sobre el tema, el intendente de San Fernando Juan Andreotti se expresó al respecto y dijo: “Detrás de cada puesto de trabajo en FATE hay familias e historias de vida, muchos años de esfuerzo, proyectos y sueños construidos. Hoy no hablamos solo de una fábrica que cierra, sino de familias que sienten dolor por su presente e incertidumbre por su futuro; de trabajadores que dedicaron años de su vida a esta empresa y ayudaron a construir la identidad productiva.

Les pedimos al Gobierno Nacional y Provincial que sigan los esfuerzos en la búsqueda de una solución para el cuidado de esas familias.

Desde el Municipio vamos a acompañar a las familias afectadas y a trabajar junto a todos los actores involucrados para evaluar alternativas que ayuden en esta situación.

Estamos hablando de 920 puestos de trabajo, de los cuales 300 corresponden a vecinos de nuestra ciudad. Detrás de cada número hay una familia que hoy vive una enorme incertidumbre.

La defensa del trabajo y de la producción argentina tiene que ser una prioridad”, sostuvo.

(*) Fuente: TN