Hiperconectividad, burnout y liderazgo: los desafíos que redefinen el bienestar laboral

La salud mental, el equilibrio vida personal-trabajo y los nuevos modelos de liderazgo se consolidan como ejes centrales dentro de la estrategia de gestión de personas. Las dinámicas de control excesivo y la hiperconectividad son hoy algunos de los principales factores de estrés laboral.

En un escenario atravesado por la transformación en la forma de trabajar, las nuevas expectativas de los trabajadores y la aceleración de los cambios organizacionales, el bienestar dejó de ser un beneficio complementario para convertirse en una prioridad estratégica dentro de las compañías. Actualmente, las personas no solo valoran las oportunidades de desarrollo profesional o la propuesta salarial, sino también la posibilidad de trabajar en entornos más saludables, flexibles y sostenibles en el tiempo. En este contexto, conceptos como salud mental, desconexión, equilibrio personal y liderazgo empático ganan cada vez más relevancia dentro de la agenda corporativa.

“Hoy el bienestar impacta directamente en variables clave como el compromiso, la productividad y la retención del talento. Las personas buscan organizaciones donde puedan desarrollarse profesionalmente sin resignar calidad de vida ni salud emocional”, señaló Victoria Loza, Directora de Recursos Humanos y Sustentabilidad de Adecco Argentina & Chile.



(*) El rol de las organizaciones frente al estrés y agotamiento laboral

Desde Adecco observan que el agotamiento laboral ya no está asociado únicamente al exceso de tareas, sino también a ciertas dinámicas culturales y estilos de liderazgo que generan presión constante dentro de los equipos.

De acuerdo con un relevamiento reciente de la compañía, 8 de cada 10 trabajadores consideran que el micromanagement y el control excesivo impactan negativamente en sus niveles de estrés laboral. A su vez, una parte significativa de los talentos reconoce experimentar niveles elevados de agotamiento emocional en su rutina de trabajo.

“Muchas veces el desgaste no surge solamente por volumen de trabajo sino por falta de autonomía, exceso de control o ausencia de espacios de escucha. El desafío para las organizaciones está en evolucionar hacia modelos de liderazgo más humanos, basados en la confianza y la gestión por objetivos”, agregó Victoria Loza.



(*) Nuevas expectativas: flexibilidad, propósito y calidad de vida

Las prioridades de los colaboradores evolucionaron en los últimos años. La flexibilidad laboral, el respeto por los tiempos de descanso y la posibilidad de alcanzar un mayor equilibrio entre vida y trabajo se consolidaron como factores decisivos al momento de elegir una empresa o permanecer en ella.

En este escenario, las organizaciones comenzaron a desarrollar propuestas de bienestar más integrales, que incluyen iniciativas vinculadas a salud emocional, formación, beneficios flexibles, acompañamiento profesional y programas centrados en la experiencia del empleado.



(*) El desafío de liderar en contextos de cambio permanente

Para Adecco, las organizaciones enfrentan hoy el desafío de construir entornos de trabajo saludables y sostenibles en medio de nuevas formas de organización laboral. En este contexto, el rol de los líderes adquiere una importancia cada vez mayor. Las habilidades vinculadas a empatía, escucha activa, inteligencia emocional y capacidad de adaptación se vuelven fundamentales para acompañar a los equipos y sostener climas laborales positivos.

Asimismo, las compañías avanzan hacia modelos de gestión donde el bienestar deja de abordarse como una acción aislada y pasa a formar parte de la cultura organizacional.

En este contexto, iniciativas como los Adecco Innovation Awards buscan visibilizar y reconocer a las organizaciones que impulsan prácticas innovadoras en gestión de personas, bienestar, diversidad y transformación cultural. Además, las inscripciones para la edición 2026 ya se encuentran abiertas a través de la web, convocando a empresas que estén liderando procesos de transformación e innovación en el mundo del trabajo.