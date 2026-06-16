Saludo de Mario Ishii a todos los ingenieros

Lo hizo al conmemorarse su día, el 16 de junio

“En el Día del Ingeniero y la Ingeniera, quiero saludar a todos los que ayudan a construir un país con más desarrollo y oportunidades. Gracias por el trabajo y el compromiso con el crecimiento de nuestra sociedad. Nuestro Polo Universitario Internacional de José C. Paz pronto incorporará carreras de ingeniería para formar a los profesionales del futuro”, sostuvo Ishii en redes sociales.

Cabe recordar, que recientemente se recibió al Rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Ing. Rubén Soros, y suscribieron un convenio histórico que permitirá dictar carreras universitarias en el Polo Universitario internacional.

El acuerdo contempla la puesta en marcha de carreras universitarias, tecnicaturas y programas de formación profesional en el futuro Polo Universitario Internacional de José C. Paz, para que los vecinos accedan a educación superior de calidad sin necesidad de alejarse del distrito.

La delegación de la de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) -primera universidad tecnológica del país, fundada durante la presidencia de Juan Domingo Perón- suscribió el acuerdo donde estuvieron aparte del Rector Ing. Rubén Soro, el Secretario de Coordinación Universitaria, Juan Carlos Agüero; el Secretario Académico Dr. Marcelo Marciszck; de la UTN Facultad Regional General Pacheco el Decano Mg. Ing. Enrique Vera; el Secretario de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica Lic. Fernando López; el Subsecretario de Coordinación Académica, Lic. Fernando Rodríguez; el Subsecretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado, Lic. Julio Rodríguez, y el Lic. Jonathan Rodríguez. Para la firma de convenio de la comuna también estuvieron el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el Secretario de Ciencia y Tecnología, el Prof. Mario Martínez y el Dr. Lic. Víctor Zalazar.

Durante el encuentro, las autoridades municipales y académicas recorrieron la obra de la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial y el futuro Polo educativo.