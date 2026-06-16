Zamora visitó la empresa Romet S.A y ratificó el compromiso del Municipio de Tigre con el sector productivo industrial

El intendente recorrió la planta que emplea a más de 150 vecinos y vecinas del distrito. “Estamos en un contexto de crisis, y en este marco nos presentamos para ratificar el apoyo del Gobierno comunal”, expresó.

En Benavídez, el intendente Julio Zamora se reunió con autoridades de la empresa Establecimientos Romet S.A, firma dedicada a la producción de autopartes. El jefe comunal de Tigre recorrió la planta y reafirmó el compromiso del Municipio con el sector.

“Es una empresa muy importante para la ciudad y también es fundamental establecer vínculo directo con la gente que invierte en el distrito. El Gobierno local tiene una visión muy clara de lo importante que es el desarrollo de la industria. Estamos en un contexto de crisis, y en este marco nos presentamos para ratificar nuestro apoyo”, enfatizó Zamora.

Durante el encuentro, los representantes de la empresa explicaron los procesos productivos del establecimiento y exhibieron las autopartes de calidad que fabrican. Posteriormente, el intendente junto a los titulares de la firma recorrieron el espacio y dialogaron con los trabajadores.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, indicó: “Es fundamental mantener el vínculo con el sector productivo y trabajar en conjunto. Se trata de una empresa muy importante para Tigre, debemos continuar apoyando a las industrias”.

Establecimientos Romet S.A es una firma nacional que tiene más de 40 años de actividad. Se ocupa de la producción de componentes de autopartes OEM (por sus siglas en inglés, Original Equipment Manufacturer o Fabricante de Equipo Original). La planta productiva en Benavídez trabaja también en la distribución de estos elementos que llegan a varios países de la región y el mundo.

“La del intendente fue una visita muy esperada, dado que le explicamos nuestras problemáticas. Es un momento en donde los empresarios tenemos que dialogar con los funcionarios y contarles las bases de nuestros negocios para poder organizarnos y realizar tareas conjuntas”, señaló el presidente de la firma, Diego Chine.