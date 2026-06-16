Avanzan las obras del nuevo parque público de Boulogne

Se trata de tres manzanas que serán destinadas al uso público y contarán con infraestructura, postas aeróbicas y juegos para chicos. Los trabajos fueron reiniciados en marzo y se inaugurará este año.

El parque público Teniente Estévez es un trabajo de cooperación público-privada que este año sumará tres manzanas verdes al barrio de Boulogne. El nuevo espacio público de 11.500 metros cuadrados: tendrá nuevas y más amplias veredas, cruces peatonales elevados seguros, nuevas luminarias, nuevo corredor aeróbico, nuevos árboles de especies nativas y exóticas adaptadas, más la conservación de existentes, juegos infantiles y mesas y áreas de descanso para el disfrute de todos los vecinos.

La manzana que se encuentra más próxima a Serrano es la más avanzada hasta el momento, solo resta sumar caminos internos y los elementos de mobiliario (bancos, cestos, cancha de bochas, etc.). En la manzana del medio irán los juegos temáticos para chicos. Se espera que en las próximas semanas se empiece a colocar el contrapiso con la implementación de un suelo de caucho natural o sintético anti golpes junto con un sector de arena y se ejecuten las lomadas de césped en el terreno. La obra concluye con la demolición del muro de la tercera manzana y el retiro del cerco perimetral que limita con av. Rolón.

En lo que refiere a calles, ya se realizó la apertura de la traza paralela a Ipiranga y resta extender Malabia y Gascón para completar el entramado. Una vez avanzada la construcción de ambas calzadas, se continuará con la realización de los cruces elevados a la altura del parque, que se materializarán con intertrabado de adoquines de hormigón.

Además, se realizó una obra hidráulica y la pavimentación de la calle Darregueira, en el tramo comprendido entre Ipiranga y Alcorta, mejorando el estado general de la calzada. Esos trabajos permitirán mejorar el drenaje de la zona al conectar el nuevo parque con el conducto principal, evitando la sobrecarga de cañerías más chicas y reduciendo el riesgo de anegamientos durante lluvias intensas.

Actualmente se está avanzando con la iluminación del predio y se continuará con la instalación del mobiliario (mesas, bancos, postas aeróbicas, cestos de basura, cartelería) y con la materialización y pavimentación de las calles nuevas.